Завдяки вбудованій системі підігріву та використанню м`яких матеріалів, робот викликає відчуття контакту з живою людиною, розповідає InfoHightech.

На що здатен китайський робот?

Презентація новинки відбулася наприкінці січня 2026 року. Перед аудиторією постала Moya в образі дівчини зростом близько 1,65 метра та вагою 32 кілограми. Робот вільно пересувався, підтримував зорову лінію з присутніми, кивав і демонстрував різні емоційні стани.

Технічна база Moya – це модульна платформа, де можна змінювати риси обличчя, стать та особливості характеру. Поверхня тіла виготовлена з екологічного силікону, який реалістично передає властивості шкіри, м'язів і жиру.

Спеціальна система терморегуляції тримає температуру поверхні в межах 32 – 36 градусів Цельсія, що робить дотик до машини природно теплим.

Обличчя андроїда здатне передавати складну міміку завдяки 25 приводам у голові, повідомляє Weixin. Moya може виражати не лише базові гнів чи радість, а й ледь помітні підсвідомі м'язові скорочення, на які люди реагують інстинктивно. Для руху використовується оновлена платформа Walker 3 з легкими комірковими "м'язами", що забезпечують плавність і витривалість.

Хоча точність людської ходи у робота сягає 92%, деякі його рухи все ще можуть виглядати дещо штучно. Робот орієнтується у просторі за допомогою 3D-навігації та датчиків тиску, а його суглоби мають 16 ступенів свободи.

Для чого створили Moya?

Керівник DroidUp Лі Цінду зазначає, що робот, призначений для допомоги людям, повинен бути теплим і схожим на живу істоту, з якою можна встановити зв'язок. Основний акцент розробники зробили саме на емоційному контакті, а не на фізичній силі.

Очікується, що Moya з'явиться у продажу вже у 2026 році за ціною приблизно 173 тисячі доларів. За ці кошти покупець отримає турботливу доглядальницю або емпатичного компаньйона.

