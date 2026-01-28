Робот не просто так має такий дружній вигляд і форму – його створили як безпечну та відкриту платформу для розробників й науковців. За задумом творців, це має дозволити їм зосередитися на програмуванні нових функцій без потреби розробляти складне залізо з нуля, розповідає The Verge.

Дивіться також Футуристичний робокінь вийде на 15 років раніше, ніж планували розробники

Навіщо світу ще один людиноподібний робот і чим він особливий?

Дизайн Sprout кардинально відрізняється від звичних металевих машин. Натхненням для його створення стали добрі персонажі наукової фантастики, такі як Беймакс або робот Розі з "Джетсонів".

За словами генерального директора Fauna Robotics Роба Кокрана виданню AP, головна мета полягала у створенні пристрою, який був би фізично безпечним для оточуючих і виглядав би приязно в соціальному середовищі.

Робот має м'яку оббивку, широку голову та рухливі механічні брови, що дозволяють йому виражати емоції.



Sprout створений для навчання програмуванню роботів / Фото Fauna Robotics

З технічного боку Sprout оснащений рухливими кінцівками та захватами, що нагадують руки. Хоча він виглядає готовим до прибирання оселі чи роботи на конвеєрі поруч із відомими Optimus від Tesla або Atlas від Boston Dynamics, спочатку його планують продавати іншим розробникам.

Важливою перевагою Sprout є те, що його системи навігації, сприйняття та руху працюють одразу після розпакування. Це дозволяє власникам не витрачати місяці на те, щоб навчити машину просто ходити.

Окрім того, конструкція пристрою продумана до дрібниць: він легкий, тихий і не має гострих країв чи небезпечних зон, де можна було б затиснути пальці.

Хоча зараз він ще не вміє складати білизну, потенціал для виконання побутових завдань у майбутньому закладений у його конструкцію.



Творці роблять ставку на дослідників та інженерів, які навчаються працювати з роботами / Фото Fauna Robotics

Скільки коштує робот і на кого він розрахований?

Вартість Sprout становить 50 000 доларів. Попри те, що для звичайного споживача це значна сума, для індустрії це вигідна пропозиція.

Основними покупцями мають стати університети, дослідницькі центри та винахідники, які не мають ресурсів для створення власної роботехнічної платформи.

Серед перших клієнтів стартапу вже є такі гіганти, як Disney та Boston Dynamics. Використання такої платформи значно дешевше, ніж розробка гуманоїда з нуля. До того ж у разі падіння чи поломки ремонт м'якого Sprout обійдеться набагато дешевше, ніж відновлення складних професійних роботів на кшталт Atlas.