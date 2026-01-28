Робот не просто так имеет такой дружественный вид и форму – его создали как безопасную и открытую платформу для разработчиков и ученых. По замыслу создателей, это должно позволить им сосредоточиться на программировании новых функций без необходимости разрабатывать сложное железо с нуля, рассказывает The Verge.

Зачем миру еще один человекоподобный робот и чем он особенный?

Дизайн Sprout кардинально отличается от привычных металлических машин. Вдохновением для его создания стали добрые персонажи научной фантастики, такие как Беймакс или робот Рози из "Джетсонов".

По словам генерального директора Fauna Robotics Роба Кокрана изданию AP, главная цель заключалась в создании устройства, которое было бы физически безопасным для окружающих и выглядело бы дружелюбно в социальной среде.

Робот имеет мягкую обивку, широкую голову и подвижные механические брови, позволяющие ему выражать эмоции.



Sprout создан для обучения программированию роботов / Фото Fauna Robotics

С технической стороны Sprout оснащен подвижными конечностями и захватами, напоминающими руки. Хотя он выглядит готовым к уборке дома или работе на конвейере рядом с известными Optimus от Tesla или Atlas от Boston Dynamics, сначала его планируют продавать другим разработчикам.

Важным преимуществом Sprout является то, что его системы навигации, восприятия и движения работают сразу после распаковки. Это позволяет владельцам не тратить месяцы на то, чтобы научить машину просто ходить.

Кроме того, конструкция устройства продумана до мелочей: он легкий, тихий и не имеет острых краев или опасных зон, где можно было бы зажать пальцы.

Хотя сейчас он еще не умеет складывать белье, потенциал для выполнения бытовых задач в будущем заложен в его конструкцию.



Создатели делают ставку на исследователей и инженеров, которые учатся работать с роботами / Фото Fauna Robotics

Сколько стоит робот и на кого он рассчитан?

Стоимость Sprout составляет 50 000 долларов. Несмотря на то, что для обычного потребителя это значительная сумма, для индустрии это выгодное предложение.

Основными покупателями должны стать университеты, исследовательские центры и изобретатели, которые не имеют ресурсов для создания собственной роботехнической платформы.

Среди первых клиентов стартапа уже есть такие гиганты, как Disney и Boston Dynamics. Использование такой платформы значительно дешевле, чем разработка гуманоида с нуля. К тому же в случае падения или поломки ремонт мягкого Sprout обойдется гораздо дешевле, чем восстановление сложных профессиональных роботов вроде Atlas.