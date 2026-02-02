Компанія SoftBank Robotics Corp. повідомила, що її робот Pepper офіційно внесений до Книги рекордів Гіннеса як перший у світі масово вироблений гуманоїдний сервісний робот. Визнання стосується саме серійного виробництва та практичного використання пристрою для взаємодії з людьми. Про це пише Japan Wire.

Дивіться також Sprout: новий робот для дослідників з безпечним дизайном і простим програмуванням

Чим Pepper заслужив рекорд Guinness?

Pepper має зріст 121 сантиметр і був спеціально розроблений для спілкування з людиною за допомогою голосу та жестів. Вперше його представили 5 червня 2014 року. Відтоді робот з’явився в торговельних центрах, навчальних закладах і будинках для літніх людей, де його використовували для консультацій, навігації та комунікації з відвідувачами.

Паралельно SoftBank Robotics оголосила про запуск оновленої версії під назвою Pepper+. Модель отримала сучасні AI-технології та орієнтована не лише на діалог із людьми, а й на виконання сервісних завдань. Зокрема, робот може демонструвати товари та пропонувати продукти відповідно до інтересів і потреб клієнтів.

Як пише SoftBank, Pepper+ оснащений камерою, яка дозволяє розпізнавати людей поруч. На основі зовнішнього вигляду та поведінкових ознак робот будує розмову, використовуючи відтворені техніки продажів, запозичені у професійних консультантів. Під час взаємодії він ставить запитання, щоб краще зрозуміти запити покупців.

Компанія пропонує Pepper+ за підпискою. Річний план оренди коштує 79 800 єн на місяць, тоді як короткострокова оренда обійдеться в 150 000 єн за місяць використання. Окремо стягується початковий контрактний внесок.

У SoftBank Robotics заявили, що мають намір і надалі розширювати сферу застосування роботів і розвивати їхні можливості у сфері сервісу та взаємодії з людьми.