Компания SoftBank Robotics Corp. сообщила, что ее робот Pepper официально внесен в Книгу рекордов Гиннеса как первый в мире массово произведенный гуманоидный сервисный робот. Признание касается именно серийного производства и практического использования устройства для взаимодействия с людьми. Об этом пишет Japan Wire.

Чем Pepper заслужил рекорд Guinness?

Pepper имеет рост 121 сантиметр и был специально разработан для общения с человеком с помощью голоса и жестов. Впервые его представили 5 июня 2014 года. С тех пор робот появился в торговых центрах, учебных заведениях и домах престарелых, где его использовали для консультаций, навигации и коммуникации с посетителями.

Параллельно SoftBank Robotics объявила о запуске обновленной версии под названием Pepper+. Модель получила современные AI-технологии и ориентирована не только на диалог с людьми, но и на выполнение сервисных задач. В частности, робот может демонстрировать товары и предлагать продукты в соответствии с интересами и потребностями клиентов.

Как пишет SoftBank, Pepper+ оснащен камерой, которая позволяет распознавать людей рядом. На основе внешнего вида и поведенческих признаков робот строит разговор, используя воспроизведенные техники продаж, заимствованные у профессиональных консультантов. Во время взаимодействия он задает вопросы, чтобы лучше понять запросы покупателей.

Компания предлагает Pepper+ по подписке. Годовой план аренды стоит 79 800 иен в месяц, тогда как краткосрочная аренда обойдется в 150 000 иен за месяц использования. Отдельно взимается первоначальный контрактный взнос.

В SoftBank Robotics заявили, что намерены и в дальнейшем расширять сферу применения роботов и развивать их возможности в сфере сервиса и взаимодействия с людьми.