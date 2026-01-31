На що Apple робить головний акцент в iOS 27?

Останні роки оновлення iOS ставали дедалі масштабнішими, але разом із цим зростала й кількість проблем. iOS 26 зіштовхнулася з критикою через недопрацьовані AI-функції, падіння продуктивності та суперечливі зміни дизайну. За даними ранніх звітів, iOS 27 має стати спробою Apple переглянути підхід і повернути баланс між функціональністю та якістю. Про це пише Phone Arena.

Першим і ключовим напрямом стане оптимізація системи. Внутрішня мета Apple для iOS 27 – підвищення якості та базової продуктивності. Інженери зосереджені на зменшенні навантаження на систему, усуненні давніх багів і загальному покращенні швидкодії. Усередині компанії цей етап порівнюють з епохою Mac OS X Snow Leopard, коли стабільність була важливішою за нові можливості.

Другою великою зміною стане повна трансформація Siri. Асистент перетворять на повноцінний чатбот, здатний підтримувати розмови, аналізувати файли, створювати контент і виконувати складні дії між різними застосунками. Siri буде глибоко інтегрована в iOS і зможе використовувати контекст із Mail, Messages, Photos і Calendar, а також розуміти вміст екрана.

Як пише Tech Republic, щоб реалізувати ці можливості, Apple вирішила частково покластися на Google. Компанія підтвердила, що майбутні функції Apple Intelligence працюватимуть з використанням моделей Gemini. Це має забезпечити Siri кращу логіку відповідей, швидшу обробку запитів і масштабовані хмарні обчислення, яких Apple наразі не може досягти самостійно.

Окрему увагу приділять інтерфейсу Siri. Асистент отримає оновлений вигляд і стане більш проактивним. Замість очікування команд Siri зможе сама пропонувати дії – наприклад, порадити виїхати раніше через затори, враховуючи події в календарі, трафік і попередні звички користувача. Саме такі сценарії Apple обіцяла ще кілька років тому, але так і не реалізувала повною мірою.

П'ятим напрямом стане розширення Apple Intelligence у ключових застосунках. Найпомітнішою новинкою може бути Apple Health Plus – підписка з AI-коучем, який аналізуватиме дані з Health і Apple Watch та надаватиме рекомендації щодо харчування і самопочуття. Також очікується оновлення Calendar із розумнішим плануванням, автоматичними змінами розкладу та тіснішою інтеграцією з новими можливостями Siri.

У підсумку iOS 27 має вирішити дві стратегічні задачі Apple – повернути стабільність системи та нарешті зробити Siri повноцінним інтелектуальним помічником. Саме від цього залежить, наскільки iPhone зможе розвиватися далі як продукт.