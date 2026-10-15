Українці створили ШІ-асистента, який знає про ваші потреби раніше за вас

Компанія MacPaw випустила Eney – проактивного AI-асистента для Mac та iPhone. Він помічає все, що потребує уваги користувача, та готує наступний крок, але при цьому просить підтвердження перед тим, як діяти.

Що вміє Eney і як він працює

Eney враховує інформацію із застосунків, файлів і календаря, тому може запропонувати допомогу ще до того, як про неї попросять. Наприклад, він нагадає про дзвінок, що скоро почнеться, підготує підсумок зустрічі або попередить, що на Mac закінчується вільне місце. Користувачеві не потрібно перемикатися між кількома програмами, адже завдання можна доручити одному асистенту. Про це 24 Каналу розповіли представники компанії MacPaw.

Контроль над діями лишається у користувача. За замовчуванням Eney запитує підтвердження перед надсиланням повідомлень, зміною подій у календарі чи переміщенням файлів. Рівень самостійності асистента можна налаштовувати.

З 2008 року MacPaw створює інструменти, які дбають про Mac. Eney – це наступний крок: не просто чат-бот, а уважний колега,

– прокоментував засновник і CEO MacPaw Олександр Косован.

Від ідеї 2019 року до запуску

Ідея Eney виникла ще 2019 року. Тоді MacPaw хотіла спростити роботу CleanMyMac через команди природною мовою. Згодом з'явився бум великих мовних моделей, а потім і агентного AI. Останнім часом локальні моделі стали достатньо потужними для складних завдань, які раніше потребували великих хмарних систем.

Eney поєднує локальні й хмарні моделі, а над власними моделями, оптимізованими для техніки Apple, MacPaw працює разом із Liquid AI. Найвимогливіші завдання все ж виконують у хмарі.



Новий ШІ-асистент від MacPaw / Зображення MacPaw

Eney Wand, пам'ять і підсумки зустрічей

Функція Eney Wand дозволяє виділити частину екрана та отримати контекстну допомогу. Асистент перекладе текст, конвертує ціну, додасть подію до календаря, скопіює текст із зображення або приховає конфіденційні дані. Її викликають комбінацією Option + W або рухом курсора над текстом. Сам Eney запускається подвійним натисканням клавіші Option.



Новий ШІ-асистент від MacPaw / Зображення MacPaw

За пам'ять відповідає Mnemos – власна технологія MacPaw. Вона використовує граф знань, який пов'язує людей, проєкти, вподобання та події, і відстежує зміни в часі. Якщо інформація застаріла, система її оновлює. Mnemos призначена для локального зберігання даних на Mac і розрізняє факти від користувача, дані з підключених сервісів та припущення на основі попередніх розмов. Поки що вона керує лише пам'яттю самого Eney і не має доступу до файлів в інших застосунках.

Також Eney вміє імпортувати архіви ChatGPT.

Під час дзвінків асистент створює транскрипцію без окремого бота в розмові, а після зустрічі готує підсумок, перелік завдань і чернетку запрошення. Функція Eney Spell виправляє орфографію, граматику та стиль у пошті, Slack, нотатках і браузері. Також є готові сценарії Morning Brief, Plan My Day і Weekly Review, які запускають вручну або за розкладом. Асистент стежить за станом Mac: попереджає про нестачу місця, перевантаження пам'яті та збої застосунків, а також упорядковує теку "Завантаження".

Eney працює з Apple Mail, Calendar і Reminders, а також підключається до Gmail, Google Calendar, Google Drive, Slack, Notion, Jira та Linear. Він підтримує українську, англійську, німецьку, іспанську, французьку, італійську, польську та бразильську португальську мови.



Новий ШІ-асистент від MacPaw / Зображення MacPaw



Новий ШІ-асистент від MacPaw / Зображення MacPaw

Скільки коштує і кому потрібен

За дослідженням MacPaw серед користувачів Mac у США, проведеним у липні – серпні 2026 року, 81% респондентів користувалися AI-інструментами протягом трьох місяців. Проте лише 39% сказали, що AI став невіддільною частиною їхньої роботи. Eney має подолати цей розрив.



Новий ШІ-асистент від MacPaw / Зображення MacPaw



Новий ШІ-асистент від MacPaw / Зображення MacPaw

Перші 14 днів асистентом можна користуватися безкоштовно з 10 000 AI-кредитів. Далі діють три підписки: Starter за 14,99 долара на місяць (10 000 кредитів), Boost за 29,99 долара (20 000 кредитів) і Power за 49,99 долара (30 000 кредитів).

Для роботи на Mac потрібна macOS 15 або новіша версія. Версія для iPhone доступна в App Store. Увійти можна й через обліковий запис Setapp, хоча активна підписка на цей сервіс не потрібна.