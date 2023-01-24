На засніженому супутнику Сатурна відбувається щось дуже дивне – науковці спантеличені

Крихітний крижаний супутник Сатурна Енцелад не лише містить рідкий океан під своєю крижаною корою – він також вкритий дивовижною кількістю схожого на сніг матеріалу. Науковці спантеличені механізмом його появи та характеристиками.

Згідно з новим дослідженням, крихітний супутник може мати значно більшу тектонічну активність, ніж вважалося раніше. Ймовірно снігові шлейфи вивергаються з масивних крижаних гейзерів, відкладаючи на його поверхні величезну кількість частинок у вигляді реголіту низької щільності. Тим часом менші та легші частинки вириваються в космічний простір, формуючи масивні кільця Сатурна – захоплюючий портрет пустельного інопланетного світу.

Не пропустіть Європа не буде користуватися китайською космічною станцією після закриття МКС

Що це за матеріал?

У самому дослідженні шар називається "реголіт", в той час, як більшість ЗМІ використовують слово "сніг", однак це не правильно.

Матеріал, який ми виміряли на поверхні Енцелада, не був утворений планетарною атмосферою, як це можна було б припустити для снігу. Однак те, як частинки крижаного шлейфу Енцелада падають на поверхню, нагадує сніг, і я думаю, що це доречна аналогія,

– повідомила провідна авторка дослідження Емілі Мартін.

Існує також ймовірність того, що "сніг" Енцелада не зовсім схожий на пухнасту субстанцію, яку ми знаходимо на Землі. Науковці зазначають, що фізичні властивості цього матеріалу все ще недостатньо вивчені.

Якщо відкинути термінологію, висновок вчених може зіграти вирішальну роль, якщо ми коли-небудь спробуємо посадити зонд на поверхню Енцелада, що, безумовно, може бути вартим подорожі, оскільки підземний океан Місяця є найкращим місцем для пошуку позаземного життя в нашій Сонячній системі.

Що відбувається на поверхні Енцелада

Знімки високої роздільної здатності, зроблені зондом NASA "Кассіні" у 2017 році, виявили величезну кількість "ланцюжків ям" – кратероподібних геологічних особливостей, які утворюються, коли матеріал засмоктується порожнечею під ним, на кшталт лавових трубок або вапнякових печер.

Вчені припускають, що ці ями з'явилися у результаті руйнування крижаної кори супутника під дією гравітаційних сил, що дозволило пухким штрекам потрапляти в новоутворені порожнини під ними. Вимірявши ці ями, вони змогли з'ясувати, що товщина цього реголіту в середньому становить понад 250 метрів, а деякі ділянки сягають глибини до 710 метрів.

Цікаво Астрономи зловили радіосигнали з надзвичайно віддаленої галактики

Мартін та її колеги припускають, що в минулому шлейфи Енцелада мали бути набагато активнішими, щоб пояснити товщину цього шару "матеріалу з низькою щільністю і високою пористістю", йдеться в статті.

Коротше кажучи, поверхня Енцелада, ймовірно, стала б чудовою ареною для гри в сніжки – якщо ви зможете з'ясувати, як подолати майже повну відсутність гравітації та кріогенні температури на поверхні.