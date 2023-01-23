Пресконференція стосувалася зокрема бюджету на 2023 рік. За словами Йозефа Ашбахера, ЄКА не має "фінансових і політичних можливостей", щоб брати участь у китайському проекті.

Цікаво Усе готово для роботи: Китай пристикував останній модуль до своєї космічної станції "Тяньгун"

Що відомо

Китай нещодавно завершив збірку своєї станції "Тяньгун", приєднавши останній модуль "Тяньхе". Цей блок призначений для проведення наукових експериментів усередині та зовні станції. Тут тайконавти (так називають астронавтів у Китаї) проводитимуть медико-біологічні дослідження, а також експерименти в галузях фізики рідин, матеріалознавства та авіаційно-космічної медицини.

МКС же доживає свої останні роки, після чого на космос чекає певна непевність, оскільки NASA не планує будівництво нової станції, покладаючи надії на можливі станції інших країн та приватних компаній. Такою, наприклад, може стати станція компанії Джеффа Безоса Blue Origin, яка називається Orbital Reef. Імовірно, ЄКА теж розраховує на неї, оскільки навряд чи можна очікувати, що хтось захоче користуватися послугами російської космічної станції, якщо вона взагалі колись вийде зі стадії обіцянок та планування, враховуючи санкції.

Відмовившись від китайської "Тяньгун", Європа ще більше знижує кількість своїх варіантів.

Наразі у ЄКА немає фінансових і політичних можливостей брати участь у проєкті китайської орбітальної станції,

– сказав Ашбахер на пресконференції, додавши, що агентство все ще дуже зайняте виконанням своїх обов'язків щодо роботи на Міжнародній космічній станції (МКС).

У травні 2018 року Китай запрошував країни-члени ООН до співпраці на своїй космічній станції. Пізніше Пекін заявляв, начебто зацікавленість у спільних дослідженнях на "Тяньгуні" висловили 17 держав.