Пресс-конференция касалась, в частности, бюджета на 2023 год. По словам Йозефа Ашбахера, у ЕКА нет "финансовых и политических возможностей", чтобы участвовать в китайском проекте.

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Что известно

Китай недавно завершил сборку своей станции "Тяньгун", присоединив последний модуль "Тяньхэ". Этот блок предназначен для проведения научных экспериментов внутри и снаружи станции. Здесь тайконавты (так называют астронавтов в Китае) будут проводить медико-биологические исследования, а также эксперименты в области физики жидкостей, материаловедения и авиационно-космической медицины.

МКС же доживает свои последние годы, после чего космос ждет определенная неуверенность, поскольку NASA не планирует строительство новой станции, возлагая надежды на возможные станции других стран и частных компаний. Таковой, к примеру, может стать станция компании Джеффа Безоса Blue Origin, которая именуется Orbital Reef. Вероятно, ЕКА тоже рассчитывает на нее, поскольку вряд ли можно ожидать, что кто-нибудь захочет пользоваться услугами российской космической станции, если она вообще когда-нибудь выйдет из стадии обещаний и планирования, учитывая санкции.

Отказавшись от китайской "Тяньгун", Европа еще больше снижает количество своих вариантов.

В настоящее время у ЕКА нет финансовых и политических возможностей участвовать в проекте китайской орбитальной станции,

– сказал Ашбахер на пресс-конференции, добавив, что агентство все еще очень занято выполнением своих обязанностей по работе на Международной космической станции (МКС).

В мае 2018 года Китай приглашал страны-члены ООН к сотрудничеству на своей космической станции. Позже Пекин заявлял, что заинтересованность в совместных исследованиях на "Тяньгуне" выразили 17 государств.