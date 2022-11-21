Скандал близько: Epic Games стверджує, що Google платила Blizzard за відмову від конкуренції

Компанія Epic Games заявила, що Google платила Activision Blizzard сотні мільйонів доларів за відмову від створення конкурента Play Store. Інформація надійшла із судового процесу, який розпочав розробник Fortnite.

Ці звинувачення були висунуті в рамках триваючого судового процесу Epic проти Google, в якому розробник ігор звинувачує магазин додатків Play Store у монополії. Згідно з документами позивача, цей крок допоміг зміцнити позиції Google на ринку смартфонів і планшетів, що працюють на базі Android. Google нібито також платила Riot Games за відмову від просування власних механізмів оплати в популярній грі League of Legends.

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Щедрий Google

Як кажуть в Epic, Activision Blizzard і Riot Games у якийсь момент повідомили, що можуть запустити власні магазини мобільних додатків, після чого на світ з'явилися угоди "Project Hug". За наявними даними, компанія Activision Blizzard отримала 360 мільйонів доларів, а Riot – 30 мільйонів доларів.

Зі свого боку і Google, і Activision Blizzard заперечують звинувачення. Представники першої заявили, що угоди призначені для стимулювання розробників до створення застосунків для Google Play. В Activision зазначили, що найбільший у світі пошуковик ніколи не тиснув на компанію і не змушував погоджуватися не конкурувати з Google Play.

Epic неправильно характеризує ділові розмови. Такі програми, як Project Hug, стимулюють розробників надавати переваги та ранній доступ користувачам Google Play при випуску нового або оновленого контенту. Це не заважає розробникам створювати конкуруючі магазини додатків, як помилково стверджує Epic. Насправді програма є доказом того, що Google Play чесно конкурує з численними конкурентами для розробників, які мають низку варіантів розповсюдження своїх додатків та цифрового контенту,

– заявив представник Google Майкл Аппель.

Студія Riot ситуацію ніяк не коментує.