Ваш інтернет повільний не через роутер чи провайдера – ось яку помилку ви робите

Коли інтернет раптово сповільнюється, перші підозри зазвичай падають на роутер або провайдера. Значно рідше увагу звертають на Ethernet-кабель, який роками лежить у стіні або за тумбою і здається чимось другорядним. Насправді саме він часто стає невидимим обмежувачем швидкості навіть у сучасних мережах.

Чому Ethernet-кабель може бути головним винуватцем повільної мережі?

Більшість користувачів звикли вважати дротове з’єднання апріорі надійним і швидшим. Кабель під’єднали, індикатор загорівся – отже, все працює. Але у кожного Ethernet-кабелю є фізична межа пропускної здатності, закладена ще на етапі виробництва. І якщо ця межа нижча за можливості тарифу чи обладнання, мережа автоматично сповільнюється до рівня найслабшої ланки, пише 24 Канал.

На ізоляції кожного кабелю вказана його категорія – Cat5, Cat5e, Cat6 та інші. Це не формальність і не маркетинговий трюк. Категорія визначає товщину провідників, щільність скручування пар і рівень захисту від перешкод. Саме ці параметри напряму впливають на стабільність і максимальну швидкість передавання даних.

Звичайний Cat5 розрахований максимум на 100 мегабітів за секунду. У часи ADSL це було проривом, але сьогодні такої швидкості ледь вистачає для одного стабільного 4K-потоку.

Cat5e формально підтримує гігабіт, однак робить це без запасу.

Cat6 здатен працювати на швидкостях до 10 гігабітів за секунду на коротких відстанях і забезпечує дуже надійний гігабіт у побутових умовах.

Проблема в тому, що мережа завжди підлаштовується під найповільніший елемент. Один застарілий кабель у квартирі може пояснити ситуацію, коли тариф обіцяє понад 1 гігабіт, а телевізор чи ігрова консоль стабільно показують близько 90 – 95 мегабітів.

Чому Cat5e часто не виправдовує очікувань

Cat5e отримав репутацію універсального рішення, бо "гігабіт же підтримує". На папері це правда. Але реальні умови далекі від лабораторних. Довгі дротові траси у 20 – 30 метрів, вигини, затиснуті кабель-канали, прокладання поруч з електропроводкою – усе це поступово погіршує якість сигналу.

У результаті з’єднання не обривається, але починає "плисти". Відеодзвінки стають нестабільними, стримінг раптово знижує якість, а тести швидкості ніколи не доходять до заявлених значень. При цьому система не сигналізує про проблему явно, тож користувачі роками шукають причину не там.

Важливий нюанс – різниця в ціні між Cat5e та Cat6 у 2026 році майже зникла. Виробники часто використовують схожі матеріали, а доплата за Cat6 зазвичай становить символічну суму. Тому економія на нижчій категорії виглядає сумнівною навіть з практичного погляду.

Cat6 як оптимальний вибір для дому

Cat6 займає збалансовану позицію між вартістю та можливостями. Він не є надмірним рішенням для корпоративних мереж, але помітно перевершує попередні стандарти там, де це справді важливо. Щільніше скручування пар і кращий захист від перешкод зменшують вплив побутової електроніки – від мікрохвильових печей до димерів освітлення.

При цьому монтаж Cat6 нічим не складніший. Ті самі конектори RJ45, ті самі інструменти і ті самі принципи обтискання. Для користувача різниця полягає лише в результаті – стабільнішій швидкості та запасі на майбутні багатогігабітні тарифи.

Cat6a і Cat7 існують, але для більшості квартир і будинків вони не мають практичного сенсу. Cat6 спокійно прослужить десяток років і не стане вузьким місцем для сучасного домашнього інтернету.

Як швидко перевірити, що у вас уже прокладено

Перевірка займає буквально десять хвилин. Достатньо дістатися до місця, де сходяться кабелі – комора, технічна шафа, ніша біля роутера або настінні розетки. Категорія кабелю надрукована на зовнішній оболонці по всій довжині. Найгірший знак – напис "CAT5" без додаткових позначень. Навіть Cat5e варто сприймати як тимчасове рішення, якщо планується оновлення мережі.

У новобудовах і після ремонтів ситуація не завжди краща. Підрядники часто завершують роботи тим, що залишилося під рукою. Один-єдиний кабель нижчої категорії здатен роками обмежувати швидкість у конкретній кімнаті, і це майже неможливо виявити без перевірки.

Кабелі важливі не менше за роутер

Обговорення домашніх мереж зазвичай зводяться до роутерів і mesh-систем, тоді як кабелі залишаються "невидимими". Але саме вони визначають реальну стелю швидкості. Cat5 – це вже явна проблема, Cat5e – потенційне вузьке місце, а для нових прокладань у 2026 році логічним вибором без компромісів лишається Cat6.