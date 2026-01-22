Чому USB-порт у телевізорі набагато корисніший, ніж здається?

USB-порт у сучасних телевізорах виконує значно більше функцій, ніж просте підключення сервісного обладнання. У повсякденному використанні він може замінити кілька окремих пристроїв і спростити доступ до контенту, пише 24 Канал.

Відтворення медіафайлів без інтернету

Одна з найпрактичніших можливостей – відтворення відео, музики та фото безпосередньо з USB-накопичувача. Після підключення флешки або зовнішнього жорсткого диска телевізор автоматично запускає вбудований медіаплеєр, якщо це передбачено його функціями. Це дозволяє переглядати фільми, серіали чи ваші власні відео без буферизації та втрати якості, що часто трапляється під час стримінгу. Локальні файли зберігають оригінальну роздільну здатність і бітрейт, що особливо помітно на великих екранах.

Більшість моделей без проблем підтримують формати JPEG, MP4, MP3 та інші поширені типи файлів. Якщо якийсь формат не відкривається, його легко конвертувати на компʼютері чи смартфоні, або ж завантажити новий плеєр, який зможе відтворювати ваш тип файлу.

Живлення та заряджання пристроїв

USB-порт телевізора може виконувати роль зручного джерела живлення. Він не підходить для швидкого заряджання смартфонів, але без проблем справляється з навушниками, бездротовими гарнітурами або геймпадами. Це особливо корисно, коли розеток поруч із телевізором обмежена кількість.

Крім того, USB-порт часто використовують для живлення стримінгових приставок і компактних медіастіків. У такому разі зникає потреба займати окрему розетку адаптером живлення.

Великий екран для роботи та навчання

Підключений USB-накопичувач дозволяє відкривати документи, таблиці, презентації та PDF-файли прямо на телевізорі. Для базових завдань цього цілком достатньо. У поєднанні з підключенням ноутбука або функцією дублювання екрана телевізор перетворюється на великий робочий дисплей, зручний для аналізу даних, спільного обговорення або підготовки презентацій.

Для комфортнішої навігації можна підʼєднати клавіатуру та мишу через інший USB-порт, якщо такий є.

Цифрова фоторамка для дому

Ще один простий, але ефектний сценарій – використання телевізора як фоторамки. Слайдшоу зі світлин з подорожей або сімейних архівів легко запускати з флешки. Такий режим часто використовують під час зустрічей або свят, щоб екран не лишався порожнім. Деякі телевізори підтримують анімаційні переходи та фонову музику, що додає атмосферності.

Запис ефірного телебачення

Частина моделей підтримує функцію запису телепередач на USB-накопичувач. Вона відома як персональний відеореєстратор. Після підключення сумісної флешки або диска телевізор може записувати ефір, щоб потім переглянути в зручний момент, ставити трансляцію на паузу, перемотувати або відкладати перегляд на довший період. Назви функції можуть відрізнятися залежно від виробника, а підтримка залежить від конкретної моделі.

Ручне оновлення програмного забезпечення

Коли телевізор не має доступу до інтернету або виникають проблеми з мережею, USB-порт стає альтернативним способом оновлення системи. Виробники дозволяють завантажити файл прошивки з офіційного сайту на USB-накопичувач і встановити його вручну через меню телевізора. Це надійний спосіб підтримувати актуальну версію програмного забезпечення без підключення до мережі.