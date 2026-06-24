На уряд США подали до суду через заборону Claude Fable 5 від Anthropic

Юридичний ШІ-стартап Legion звинувачує американський уряд у знищенні його бізнесу через раптову заборону доступу до найновішої нейромережі від Anthropic. Безпрецедентний експортний контроль залишив розробників без критично важливого інструменту всього через три дні після його релізу.

Чому Claude Fable 5 став яблуком розбрату?

Claude Fable 5 – це надпотужна велика мовна модель від Anthropic. Вона працює як віртуальний супермозок: здатна миттєво аналізувати гігантські масиви даних і створювати складні тексти на рівні висококваліфікованого фахівця. Модель вийшла для публічного доступу 9 червня 2026 року, але вже 12 червня її поспіхом вимкнули, нагадує 24 Канал.

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Anthropic зняла модель добровільно, проте фактично компанія підкорилася жорсткій директиві Білого дому під загрозою санкцій. На відключення розробникам дали всього 90 хвилин.

Як блокування руйнує стартап Legion?

Як повідомляє видання Gizmodo з посиланням на судові документи, стартап Legion створює ШІ-інструменти для юристів. Їхній софт за лічені хвилини готує позови, клопотання та інші судові документи.

Модель Fable 5 була ядром цього продукту. Раптове відключення завдало компанії "негайної, непоправної та екзистенційної" шкоди, адже розробники миттєво втратили ключовий інструмент.

Ситуацію ускладнює те, що частина інженерів Legion є громадянами Канади й працюють зі своєї країни. Через це вони автоматично підпали під дію жорстких експортних обмежень США.

Хто скаже, що вони не зможуть зробити це будь-коли іншим разом проти іншої компанії, наприклад, OpenAI?

– обурюється генеральний директор Legion Артур Ротрок.

Чому уряд США пішов на такий крок?

Точні причини для встановлення експортного контролю невідомі. Але ось головні теорії:

По-перше, ходили чутки про критичні вразливості у системі захисту Fable 5. Цей обхід дозволяв хакерам аналізувати кодову базу та виявляти вразливості в коді жертв, обходячи обмеження компанії.

По-друге, з'являлися припущення, що Китай міг зламати модель і отримати доступ до її ресурсів.

По-третє, ЗМІ повідомляли, що насправді причина в тому, що модель змогла за дуже короткий час зламати ледь не всі секретні ресурси військових США, які зазвичай добре захищені від атак. Це нібито налякало уряд, адже потрібен час на покращення захисту.

Перед Anthropic поставили ультиматум: закрити доступ до моделей для всіх, хто не є громадянином США й перебуває за межами США. Оскільки впровадити таку складну систему верифікації за лічені години було технічно неможливо, компанія просто повністю вимкнула Fable 5 для всього світу.

Переговори з Трампом та передісторія конфлікту

Керівництво Anthropic одразу вирушило до Вашингтона на переговори з міністром торгівлі Говардом Лютником. Спочатку адміністрація Дональда Трампа була незадоволена реакцією компанії, вважаючи, що розробники поставилися до проблеми несерйозно.

Проте вже 19 червня 2026 року Трамп в інтерв'ю "The Axios Show" заявив, що більше не вважає Anthropic загрозою національній безпеці, похваливши їх за швидку реакцію. Водночас президент не виключив можливість застосування Закону про оборонне виробництво (Defense Production Act), щоб змусити приватні ШІ-компанії працювати на користь держави.

Конфлікт між Anthropic і Пентагоном триває ще з кінця лютого 2026 року. Тоді Міністерство оборони США оголосило компанію "загрозою національній безпеці у сфері ланцюгів постачання". Це сталося після того, як гендиректор Anthropic Даріо Амодеї відмовився надати військовим повний доступ до систем ШІ. Компанія наполягала на забороні масового стеження за громадянами США та використання Claude у повністю автономній зброї. У відповідь Трамп заборонив усім федеральним відомствам використовувати технології Anthropic, через що наразі триває судовий процес.

Що чекає на індустрію далі?

Представники Anthropic заявили, що вдячні американській адміністрації та готові співпрацювати для захисту критичної інфраструктури. Білий дім та Міністерство торгівлі США ситуацію наразі не прокоментували.

Цей прецедент яскраво демонструє нову реальність для технологічного бізнесу. Дії уряду США показують, що регулятори готові застосовувати найжорсткіші заходи контролю. Для стартапів, чий продукт повністю залежить від сторонніх нейромереж, це створює величезні ризики – їхній головний інструмент можуть заблокувати в будь-який момент без попередження.