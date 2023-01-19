Facebook та Instagram можуть змінити правила щодо оголеного тіла: що дозволять публікувати

Наглядова рада Meta скасувала деякі рішення Facebook та Instagram про видалення фотографій з оголеними сосками та рекомендувала переглянути правила модерації таких знімків. На думку ради, політика перешкоджає праву на вираження думок для жінок, трансгендерних і небінарних людей.

Наглядовий орган після проведеної перевірки також ухвалив, що компанія повинна відновити дві публікації, видалені раніше на сторінці небінарної трансгендерної пари, яка розмістила фотографії для обговорення впливу операції зі зменшення грудей. Модератори Facebook заблокували знімки.

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Пішла епоха

Facebook завжди був відомий своєю крайньою нетерпимістю до зображень оголеного тіла. Компанія неодноразово потрапляла в скандали, коли видаляла навіть фотографії картин, на яких художники зобразили людей без одягу, хоча правила не забороняють такі випадки. Після років протестів та закликів з боку активістів, наглядова рада Meta просить переглянути правила компанії, які забороняють зображення жінок з оголеними грудьми, але не чоловіків.

У рішенні від 17 січня наглядова рада, яка складається з науковців, політиків та журналістів і консультує компанію щодо політики модерації контенту, рекомендувала Meta змінити стандарти спільноти щодо зображення оголеного тіла, щоб вони "керувалися чіткими критеріями, які поважають міжнародні стандарти прав людини" без дискримінації за статевою ознакою. Комісія встановила, що сьогодні "політика ґрунтується на бінарному погляді на гендер і відмінності між чоловічим і жіночим тілами", що робить правила про оголення сосків "нечіткими", коли мова йде про інтерсексуальних, небінарних і трансгендерних користувачів. Крім того, винятки з правил про оголені груди є занадто "широкими та збивають з пантелику". Правила створюють плутанину для користувачів та модераторів щодо того, чи слід видалити зображення грудей, чи залишити.

Компанія зазвичай прислухається до рекомендацій наглядової ради, на відміну від вимог активістів. З 2013 року в різних куточках світу набрав популярності рух #FreetheNipple (#СвободуСоскам), який закликав до зміни в правилах модерації "оголеного" контенту. Кампанію підтримала велика кількість зірок: Ріанна, Майлі Сайрус, Лена Данхем, Флоренс П'ю, Наомі Кемпбелл та інші. Однак Meta не звернула на них уваги.