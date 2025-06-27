Meta хоче отримати всі ваші фотографії, навіть якщо ви їх ніколи не публікували в інтернеті

Соціальна мережа Facebook активно просить користувачів надати доступ до приватних фотографій у їхніх телефонах для автоматичної обробки за допомогою штучного інтелекту. Ця ініціатива викликає питання про межі приватності та використання особистих даних компаніями.

Facebook просить більше фотографій

Компанія Meta впроваджує нову функцію, яка дозволяє Facebook аналізувати фотографії з галереї користувачів, навіть ті, що ніколи не публікувались у соціальній мережі. Під час створення нової історії в додатку з'являється спеціальне вікно з пропозицією активувати "хмарну обробку" для отримання креативних рекомендацій, повідомляє 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

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Погоджуючись на цю функцію, користувачі дозволяють постійно завантажувати медіафайли з їхньої фотогалереї на сервери компанії. Система аналізуватиме такі параметри, як час створення, геолокацію та зображені в кадрі об'єкти. На основі цих даних штучний інтелект генеруватиме колажі, огляди, різноманітні стилізовані модифікації знімків та тематичні добірки. Усе нібито для того, щоб подати вам нові ідеї для ваших дописів на Facebook.



Так виглядає прохання Meta надати доступ до фото у США та Канаді / Фото Колаж 24 Каналу/Скриншот TechCrunch/Meta

Meta заявляє, що створені пропозиції бачитиме лише власник акаунта, а медіафайли не застосовуватимуться для рекламного таргетингу.

Проте активація функції означає автоматичну згоду з Умовами використання штучного інтелекту Meta, що надає компанії право аналізувати медіаконтент та риси обличчя за допомогою ШІ:

Згідно з цими умовами, Meta може "зберігати та використовувати" будь-яку особисту інформацію для персоналізації (тобто навчання) роботи штучного інтелекту .

. Компанія також залишає за собою право переглядати взаємодії користувачів зі своїм ШІ, включаючи приватні розмови, причому такі перевірки можуть проводити живі співробітники, а не автоматичні системи.

Наразі функція проходить тестування у США та Канаді. Користувачі можуть вимкнути її в налаштуваннях Facebook у розділі "Пропозиції щодо спільного використання фотографій з камери".

Представниця Meta підтверджує, що наразі медіафайли з фотоальбомів "не використовуються для покращення моделей штучного інтелекту" в рамках "цього тестування". Однак усе це дає компані можливість почати тренувати свій ШІ на ваших фото в майбутньому, включаючи невдалі знімки, які ви б хотіли залишити в таємниці, еротичні фото, документи і фотографії ваших дітей.