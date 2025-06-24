Facebook досі не розірвав зв'язки з підсанкційними російськими ЗМІ

Підсанкційні російські ЗМІ, такі як RT і Sputnik, все ще є частиною рекламної програми Facebook. Дослідження некомерційної організації WHAT TO FIX виявило, що ці медіа потенційно можуть отримувати доходи від платформи Meta, хоча прямі докази виплат відсутні. Ситуація викликає питання щодо виконання санкційних обмежень.

Підсанкційні ЗМІ у рекламній мережі Meta

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році Європейський Союз ввів санкції проти російських державних медіа, таких як "Россия сегодня", що контролює RT і Sputnik. Ці організації отримали заборону на мовлення в ЄС, а ключовим особам було обмежено в’їзд. Водночас Meta блокувала доступ до їхніх сторінок у Facebook та Instagram для користувачів із країн Євросоюзу, щоб зменшити поширення дезінформації. Однак, як показало дослідження WHAT TO FIX, ці підсанкційні структури досі входять до програм перерозподілу доходів Facebook, що дозволяє їм потенційно заробляти на рекламі, повідомляє 24 Канал.

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Розслідувачі зазначили, що не мають інформації про фактичний обмін коштами між Meta та підсанкційними ЗМІ, але підкреслюють, що сам факт їхньої присутності в програмі викликає серйозні сумніви щодо дотримання санкцій.

Дослідження WHAT TO FIX базується на аналізі списків активних видавців-партнерів Facebook, які налічують близько 4,65 мільйона акаунтів станом на середину червня. Хоча RT і Sputnik були вилучені зі списків у 2022 році, їхні сторінки деякими мовами ЄС знову з’явилися в жовтні того ж року, а арабська сторінка RT була активною до початку червня 2023 року. Зазначається, що деякі з цих партнерств залишаються серед активних партнерів-видавців Meta навіть станом на червень 2025 року.

Окрім цього, у списках партнерів виявили сторінки, пов’язані з підсанкційними особами, зокрема російською співачкою Поліною Гагаріною, котру видалили зі Spotify та YouTube, а також проросійським діячем Сильвеном Афуа – лідером Ліги захисту Чорної Африки, групи, яку Франція заборонила за расизм. Також були знайдені неперевірені акаунти, що поширюють контент підсанкційних ЗМІ за допомогою посилань на публікації.

Медійні санкції ЄС, за словами колишнього дипломата Жозепа Борреля, мали на меті зупинити поширення дезінформації та маніпулятивних наративів, які доповнюють військову агресію інформаційною війною. Проте експерти зазначають, що російські ЗМІ продовжують створювати численні сторінки та канали для обхідних шляхів. Дипломатична служба ЄС попередила, що підтримуваний Кремлем контент досі намагається впливати на політику країн Євросоюзу, а також Молдови та України.

Що каже Meta

У відповідь на ці звинувачення представник Meta заявив, що перебування в списку партнерів-видавців не гарантує виплат, а всі акаунти проходять перевірку на відповідність санкційним правилам. Якщо порушення виявлені, компанія вживає відповідних заходів.