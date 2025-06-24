ФБР затримало чоловіка, що планував теракт у "стилі Ісламської держави" прямо в грі Roblox

Федеральне бюро розслідувань США заарештувало мешканця Техасу, який у чатах Roblox публічно обговорював свої плани щодо теракту на християнському музичному фестивалі. Його викрили, коли інший гравець повідомив про загрозу в поліцію.

Що відомо

Федеральне бюро розслідувань звинуватило Джеймса Веслі Бюргера з міста Раунд-Рок у намірах влаштувати теракт у "стилі Ісламської держави". Він публічно говорив про плани нападу на християнський захід у чатах Roblox, де діяв під ніком Crazz3pain. Його повідомлення містили відкриті погрози та виправдання насильства. Саме тому інший користувач, який став свідком цих діалогів, звернувся до правоохоронців, повідомляє 24 Канал з посиланням на 404media.

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Під час спостереження ФБР виявило, що Бюргер активно обговорював мученицьку смерть, можливість здійснення самопідриву та висловлював бажання "завдати жорстокої рани послідовникам хреста". Серед фраз, зафіксованих у грі, були також згадки про напад на шиїтських мусульман. Він також публікував фото зброї Discord, де інші користувачі порадили йому приховувати такий контент, щоб його не видалили.

Під час обшуку будинку підозрюваного агенти ФБР отримали доступ до його пристроїв, зокрема iPhone та ноутбука. На телефоні знайшли історію пошуків: "чи є напади смертників харамом", "як уникнути залишення ДНК на місці злочину" і "чи можна вбити жінку, яка не хоче носити хіджаб". Також було виявлено записку, яку Бюргер планував залишити після теракту.

Федерали отримали додаткові докази завдяки кейлоггеру, встановленому одним із родичів Бюргера на його ноутбук. Серед перехоплених фраз був план теракту на 12 число місяця шавваль – за ісламським календарем це припадає на квітень. Бюргер нібито написав, що планує діяти "в ім'я Аллаха" та закликав інших до мученицької смерті.

Що каже підозрюваний

Бюргера звинувачено у погрозах насильством в Інтернеті. Якщо його визнають винним, на нього чекає покарання у федеральній в’язниці.

Під час допиту він визнав, що грав у Roblox під зазначеним нікнеймом і підтвердив свої наміри вбивати християн на фестивалі. Він заявив, що його дії були емоційними, однак мета залишалась незмінною – "викликати терор". На запитання, чи вважає себе терористом, Бюргер відповів: "Так, за моїм власним визначенням, я думаю, я був би терористом".

Реакція Roblox

Платформа Roblox надала ФБР всю інформацію, пов'язану з акаунтом Crazz3pain, включно з IP-адресою, електронною поштою та фізичною адресою. У компанії зазначили, що активно співпрацюють із правоохоронцями й оперативно видаляють контент, що пов'язаний із тероризмом чи екстремізмом.

Це не перший подібний інцидент, пов’язаний із Roblox. Платформа вже давно привертає увагу екстремістських груп, зокрема неонацистів та релігійних фанатиків. Минулого року Міністерство юстиції США висунуло обвинувачення сирійцю, який організував через Roblox групу американських підлітків для зриву онлайн-засідань міських рад.