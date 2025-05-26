Читачі обурені, знайшовши в книзі сліди ШІ․ Авторка забула видалити з тексту його коментар

Фентезі-роман викликав хвилю обурення серед читачів, коли у ньому виявили шматок відповіді чат-бота, який авторка та редактори забули видалити. Коментар свідчив не просто про створення тексту за допомогою ШІ, а про копіювання стилю іншої письменниці. Це відкриття знову загострило суперечки навколо ролі генеративного штучного інтелекту у книжковій індустрії.

Штучний інтелект і література

Книга "Академія Даркхоллоу: Рік 2", написана Леною Макдональд, належить до піджанру "зворотний гарем", де головна героїня оточена кількома потенційними партнерами-чоловіками. На Reddit у спільноті ReverseHarem уважні читачі звернули увагу на рядок у третьому розділі, що виглядав як внутрішній коментар від ШІ: "Я переписав уривок, щоб він більше відповідав стилю Дж. Брі, який характеризується більшою напругою, різкими відтінками та сирим емоційним підтекстом під надприродними елементами", – йдеться у реченні, яке, очевидно, не помітили при копіюванні й залишили у фінальній верстці книги, повідомляє 24 Канал з посиланням на Futurism.

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Дж. Брі – популярна в США авторка романтичного фентезі. Згадка про її стиль у контексті переписаного тексту викликала звинувачення щодо свідомого копіювання. Скандал став ще одним прикладом напливу книг, згенерованих або змінених за допомогою ШІ, який охопив Amazon упродовж останніх років.

У спільноті Reddit багато користувачів емоційно відреагували на ситуацію. Один із них написав: "Я ледь не впав зі стільця, коли прочитав це". Інші швидко підтвердили справжність фрагмента, купивши книгу, щоб упевнитися, що цей рядок справді був опублікований. Книга миттю почала отримувати однозіркові відгуки, а один рецензент зазначив: "Це було написано за допомогою генеративного ШІ, як видно з підказки, яку залишили в книзі перед завантаженням на Amazon. Я підтримуватиму авторів багатьма способами, але генеративний штучний інтелект – це крадіжка, і він не замінює справжнє письмо".

Інший читач звернув увагу на вражаючу швидкість написання: перша книга серії вийшла 24 січня 2025 року, друга – 13 березня, а третя – вже 23 березня. "Це швидше, ніж Стівен Кінг", – іронічно прокоментував він.

На платформі Bluesky акаунт Indie Book Spotlight жорстко розкритикував ситуацію, нецензурно висловившись на адресу всіх, хто "краде і копіює авторські роботи".

Таких випадків багато

Варто зазначити, що ШІ-література стала справжнім кошмаром для клієнтів Amazon, оскільки часто вони не знають, що саме купують. Раніше було викрито ще кількох авторів, які залишили сліди ШІ у своїх книгах:

Один із найгучніших прикладів – письменник під псевдонімом KC Crowne. У його книзі "Темна одержимість" залишились фрази на кшталт: "Звичайно! Ось розширена версія вашого уривку..." – типовий стиль чат-бота. На його сторінці Amazon можна знайти 171 книгу з обкладинками, створеними за допомогою ШІ.

Ще одна авторка, Ранія Фаріс, також була викрита: у надрукованому примірнику книги читач знайшов типову підказку, залишену в тексті чат-ботом.

Попри це, романи KC Crowne отримують здебільшого позитивні оцінки на Goodreads, що викликало дискусії про те, чи взагалі читачам важливо, як саме написано книгу. Канадська письменниця Кріста Болл висловила сумніви щодо уважності аудиторії: "Я вражена, що про це ніде не згадували перші читачі. Це наводить на думку, що певна частка аудиторії читає поверхнево".

Ані Лена Макдональд, ані Ранія Фаріс публічно не коментували інцидент. Натомість KC Crowne визнав свою помилку, пояснивши, що випадково завантажив не ту версію файлу. За його словами, хоча він і використовує ШІ як допоміжний інструмент, усі історії залишаються його власними.

Питання того, чи порушує використання ШІ правила Amazon, залишається спірним. Компанія дозволяє публікацію контенту, створеного з використанням ШІ, а також не вимагає від авторів розкривати факт його застосування, окрім випадків, коли йдеться про зображення.

Наразі хвиля книг, створених або "підсилених" генеративним штучним інтелектом, не сповільнюється. Це становить реальну загрозу для письменників-людей, які втрачають позиції на полицях цифрових магазинів, адже не можуть писати так само швидко, як штучний інтелект.