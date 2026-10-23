Фінський інженер пройшов 6000 кілометрів на саморобному сонячному вітрильнику

Фінський інженер Лукас Шьоман збудував 11-метровий сонячний вітрильник Helios і подолав на ньому 6000 кілометрів без жодної краплі пального. Проте експедиція через усю Європу завершилася трагічно біля берегів Іспанії.

Як сонячний човен Helios підкорював Європу

Як повідомляє Vozpopuli, судно Helios 11 вирушило у свою велику подорож ще в липні з Фінляндії. Лукас Шьоман пройшов Швецію, Данію, Німеччину та Францію, перетинаючи моря, річки та канали виключно завдяки сонячній енергії.

Проте наприкінці вересня під час заходу в порт іспанського міста Денія човен перекинувся. Спочатку судно залишалося порожнім на воді, але вже 2 жовтня його остаточно розтрощило об скелі. Рятувальні служби за допомогою важкої техніки витягли рештки корпусу з води, а сам винахідник разом із командою зміг врятувати лише акумулятори та вцілілі сонячні панелі. На щастя, під час інциденту ніхто з людей не постраждав.

Інженер витратив на будівництво судна приблизно 200 днів, використавши морську фанеру та скловолокно. Загалом 11-метровий електричний вітрильник масою 1,5 тонни обійшовся майстру у 20 700 доларів, що значно дешевше за класичні аналоги такого розміру.



Сонячний човен Helios / Фото Lukas Sjöman

Всю енергію забезпечували сонячні панелі потужністю 6 кіловатів на даху та батареї на 48 вольт, які дозволяли рухатися навіть уночі. За гарної погоди судно розганялося до 13 кілометрів на годину та долало до 270 кілометрів за добу, а в похмурі дні пройдена відстань становила лише 70 кілометрів.

Винахідник детально фільмував будівництво та мандрівку на власному YouTube-каналі True North Yachts, де згодом показував додавання бічних поплавців для кращої стійкості. Втім, подорож Іспанією не минула без пригод. У районі Альмерії місцева Цивільна гвардія навіть перехопила сонячний човен, сплутавши його з контрабандистським катером для перевезення наркотиків.

Я дуже вдячний усім людям, які допомогли,

– прокоментував власник судна місцевим журналістам.

Попри втрату унікального човна, розробник не планує зупинятися. Він уже вирушив до Швеції, де розпочне роботу над новим проєктом – 16-метровим катамараном на сонячній енергії.