Не роки, а місяці – розвідка союзників США попередила про небезпечний стрибок ШІ

Провідні розвідувальні агентства п'яти західних країн виступили з незвичним спільним попередженням щодо розвитку штучного інтелекту. На їхню думку, нове покоління моделей може кардинально змінити сферу кібербезпеки значно швидше, ніж очікувалося.

Розвідувальні та кібербезпекові агентства країн альянсу Five Eyes, до якого входять Австралія, США, Велика Британія, Нова Зеландія та Канада, оприлюднили рідкісну спільну заяву про ризики, пов'язані з розвитком штучного інтелекту. Про це пише The Guardian.

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Чому спецслужби заговорили про загрозу саме зараз?

У документі наголошується, що найпотужніші сучасні ШІ-моделі можуть уже найближчими місяцями радикально змінити можливості як захисників, так і зловмисників у кіберпросторі.

Автори заяви підкреслили, що штучний інтелект допоможе покращити кіберзахист, але водночас значно прискорить розвиток нових кіберзагроз.

"Передові моделі штучного інтелекту, як очікується, перевершать нинішні прогнози галузі, докорінно змінивши як наступальні, так і оборонні кіберможливості. Йдеться не про роки. Йдеться про місяці", – йдеться у спільній заяві агентств.

Також у документі зазначається, що кіберстійкість стає критично важливим фактором для безперервності бізнесу, довіри ринків та довгострокової економічної стабільності.

Що викликало занепокоєння урядів?

Попередження з'явилося невдовзі після рішення адміністрації президента США Дональда Трампа обмежити доступ іноземних громадян до нової моделі штучного інтелекту компанії Anthropic під назвою Fable.

Американська влада послалася на рекомендації органів національної безпеки. Обмеження торкнулися не лише Fable, а й іншої розробки компанії – моделі Mythos.

Обидві системи вважаються одними з найпросунутіших інструментів у сфері кібербезпеки. Особливу увагу привернув Mythos, представлений раніше цього року. Він здатний автоматично виявляти вразливості в комп'ютерних системах і мережах, тому доступ до нього надається лише перевіреним організаціям через ризик зловживань.

Своєю чергою Fable позиціонується як більш доступна та орієнтована на ширшу спільноту версія цієї технології.

Чому ШІ може змінити правила гри для хакерів?

На думку агентств Five Eyes, сучасні моделі штучного інтелекту суттєво знижують поріг входу для кіберзлочинців.

Завдання, які раніше вимагали високої кваліфікації та значних часових витрат, можуть автоматизуватися або виконуватися значно швидше. Йдеться про пошук вразливостей, створення шкідливого програмного забезпечення, проведення складних фішингових кампаній та аналіз великих масивів даних.

У заяві наголошується, що проблема більше не є виключно технічною.

"Кіберризики більше не можна розглядати як суто технічну проблему. Це фундаментальний бізнес-ризик і відповідальність керівництва".

Саме тому спецслужби закликають компанії, державні структури та суспільство загалом готуватися до нової реальності вже зараз.

Експертка з питань національної безпеки та штучного інтелекту Центру досліджень США при Сіднейському університеті Олівія Шен вважає, що Anthropic – лише один із багатьох розробників, за якими зараз уважно стежать уряди.

За її словами, увага суспільства прикута до Fable та Mythos, однак аналогічні або навіть потужніші системи можуть перебувати на фінальних стадіях розробки в інших країнах.

"Ми повинні виходити з того, що наступний Mythos або наступний Fable вже не за горами", – зазначила Шен.

Вона додала, що громадськість бачить лише ті моделі, які компанії вирішили випустити на ринок. Водночас у Китаї, інших державах або приватних компаніях можуть створюватися системи зі співставними можливостями.

Регулювання відстає від розвитку технологій

Попередження Five Eyes пролунало на тлі дискусій про те, як саме потрібно регулювати розвиток штучного інтелекту.

Наприклад, у березні уряд Австралії включив Anthropic до своєї національної програми розвитку ШІ. Компанія стала першим учасником відповідного меморандуму про взаєморозуміння.

У межах цієї ініціативи розробники добровільно обмінюються з урядом інформацією про прогрес у створенні штучного інтелекту та сприяють підвищенню безпеки технологій.

Водночас австралійська стратегія передбачає відносно м'який підхід до регулювання галузі, щоб не стримувати економічне зростання та інновації.

Однак заява Five Eyes демонструє, що серед спецслужб дедалі частіше лунають побоювання: розвиток штучного інтелекту може випередити здатність держав і бізнесу адаптуватися до нових загроз. Якщо прогнози агентств справдяться, найближчі місяці можуть стати переломним моментом для всієї сфери кібербезпеки.