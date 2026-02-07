Запис та розшифровка розмов: 5 найкращих AI-нотатників для ділових зустрічей

Фізичні AI-нотатники стають альтернативою цифровим сервісам для онлайн-дзвінків. Такі пристрої записують розмови, розшифровують аудіо, створюють підсумки та списки завдань, а деякі з них підтримують переклад у реальному часі.

Цифрові сервіси на кшталт Read AI, Fireflies.ai або Fathom добре працюють для онлайн-мітингів, однак для офлайн-зустрічей дедалі частіше обирають фізичні AI-нотатники. Вони записують звук через вбудовані мікрофони, а потім за допомогою штучного інтелекту перетворюють його на текст, короткі підсумки та перелік дій. Про це пише Tech Crunch.

Які пристрої з ШІ можуть замінити блокнот на зустрічах?

Plaud Note та Plaud Note Pro. Plaud Note у форматі кредитної картки з'явився ще у 2023 році, а згодом компанія випустила Pro-версію з невеликим екраном і чотирма мікрофонами. Пристрій записує звук у радіусі від трьох до п'яти метрів і підтримує як офлайн-запис, так і фіксацію телефонних дзвінків. Базова модель коштує $159, версія Pro – $179. Користувачі отримують 300 хвилин безплатної розшифровки щомісяця.

Ivan Mehta/ фото Plaud Note Pro

Mobvoi TicNote. Прямокутний нотатник від Mobvoi оцінюється у $159 і включає 600 безплатних хвилин транскрипції. Виробник заявляє про підтримку понад 120 мов і можливість перегляду розшифровки та перекладу в реальному часі. Як пише Healthcare Today, пристрій із трьома мікрофонами може працювати до 25 годин без підзарядки та пропонує автоматичне виділення ключових моментів і створення коротких аудіофрагментів.

Ticnote/ Фото TicNote

Comulytic Note Pro. Comulytic – новачок на ринку апаратних AI-нотатників. Його Note Pro за $159 вирізняється тим, що не потребує обов'язкової підписки для базової транскрипції. Це дозволяє розшифровувати необмежену кількість аудіо. Пристрій записує до 45 годин безперервно та може перебувати в режимі очікування понад 100 днів. Додатковий план за $15 на місяць або $119 на рік відкриває миттєві AI-підсумки, шаблони, список завдань і чат з асистентом.

Comulytic/ Фото Comulytic

Plaud NotePin та NotePin S. Ці моделі є компактнішими версіями Plaud Note. Їх можна носити як браслет, підвіску або кріпити до одягу. NotePin S додатково має фізичну кнопку для керування записом і створення позначок. Обидва пристрої оснащені двома мікрофонами та записують до 20 годин на одному заряді. Ціна становить $159 за NotePin і $179 за NotePin S.

Plaud/ Фото Plaud

Omi pendant. Omi – найдоступніший варіант у добірці з ціною $89. Пристрій не має власної пам'яті й працює лише у зв'язці зі смартфоном. Два мікрофони забезпечують від 10 до 14 годин роботи. Відкритий код дозволяє використовувати сторонні застосунки та створювати власні інтеграції.

Omi/ Фото Omi

Viaim RecDot. Viaim пропонує незвичний формат – навушники з функцією транскрипції дзвінків і запису через кейс. Вартість становить $200. Компанія заявляє підтримку до 78 мов із розшифровкою в реальному часі та автоматичним виділенням ключових моментів у застосунку.

Viaim RecDot/ Фото Viaim RecDot

Anker Soundcore Work. AI-нотатник від Anker виконаний у вигляді компактного піну з окремим акумулятором. За $159 користувач отримує до восьми годин безперервного запису або до 32 годин із зарядним кейсом. Радіус запису сягає п'яти метрів, а щомісяця доступні 300 безплатних хвилин транскрипції.

Anker/ Фото Soundcore Work