Запись и расшифровка разговоров: 5 лучших AI-блокнотов для деловых встреч

Физические AI-блокноты становятся альтернативой цифровым сервисам для онлайн-звонков. Такие устройства записывают разговоры, расшифровывают аудио, создают итоги и списки задач, а некоторые из них поддерживают перевод в реальном времени.

Цифровые сервисы вроде Read AI, Fireflies.ai или Fathom хорошо работают для онлайн-митингов, однако для офлайн-встреч все чаще выбирают физические AI-блокноты. Они записывают звук через встроенные микрофоны, а затем с помощью искусственного интеллекта превращают его в текст, короткие итоги и перечень действий. Об этом пишет Tech Crunch.

Смотрите также Google Gemini бьет рекорды по количеству пользователей, но до сих пор проигрывает ChatGPT

Какие устройства с ИИ могут заменить блокнот на встречах?

Plaud Note и Plaud Note Pro. Plaud Note в формате кредитной карты появился еще в 2023 году, а впоследствии компания выпустила Pro-версию с небольшим экраном и четырьмя микрофонами. Устройство записывает звук в радиусе от трех до пяти метров и поддерживает как офлайн-запись, так и фиксацию телефонных звонков. Базовая модель стоит $159, версия Pro – $179. Пользователи получают 300 минут бесплатной расшифровки ежемесячно.

Ivan Mehta/ фото Plaud Note Pro

Mobvoi TicNote. Прямоугольный блокнот от Mobvoi оценивается в $159 и включает 600 бесплатных минут транскрипции. Производитель заявляет о поддержке более 120 языков и возможности просмотра расшифровки и перевода в реальном времени. Как пишет Healthcare Today, устройство с тремя микрофонами может работать до 25 часов без подзарядки и предлагает автоматическое выделение ключевых моментов и создание коротких аудиофрагментов.

Ticnote/ Фото TicNote

Comulytic Note Pro. Comulytic – новичок на рынке аппаратных AI-нотатников. Его Note Pro за $159 отличается тем, что не требует обязательной подписки для базовой транскрипции. Это позволяет расшифровывать неограниченное количество аудио. Устройство записывает до 45 часов непрерывно и может находиться в режиме ожидания более 100 дней. Дополнительный план за $15 в месяц или $119 в год открывает мгновенные AI-итоги, шаблоны, список задач и чат с ассистентом.

Comulytic/ Фото Comulytic

Plaud NotePin и NotePin S. Эти модели являются более компактными версиями Plaud Note. Их можно носить как браслет, подвеску или крепить к одежде. NotePin S дополнительно имеет физическую кнопку для управления записью и создания отметок. Оба устройства оснащены двумя микрофонами и записывают до 20 часов на одном заряде. Цена составляет $159 за NotePin и $179 за NotePin S.

Plaud/ Фото Plaud

Omi pendant. Omi – самый доступный вариант в подборке с ценой $89. Устройство не имеет собственной памяти и работает только в связке со смартфоном. Два микрофона обеспечивают от 10 до 14 часов работы. Открытый код позволяет использовать сторонние приложения и создавать собственные интеграции.

Omi/ Фото Omi

Viaim RecDot. Viaim предлагает необычный формат – наушники с функцией транскрипции звонков и записи через кейс. Стоимость составляет $200. Компания заявляет поддержку до 78 языков с расшифровкой в реальном времени и автоматическим выделением ключевых моментов в приложении.

Viaim RecDot/ Фото Viaim RecDot

Anker Soundcore Work. AI-нотатник от Anker выполнен в виде компактного пина с отдельным аккумулятором. За $159 пользователь получает до восьми часов непрерывной записи или до 32 часов с зарядным кейсом. Радиус записи достигает пяти метров, а ежемесячно доступны 300 бесплатных минут транскрипции.

Anker/ Фото Soundcore Work