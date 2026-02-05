Что стоит за резким ростом Gemini?

Компания Google сообщила, что ее ИИ-приложение Gemini превысило отметку в 750 миллионов ежемесячных активных пользователей. Такие данные были обнародованы во время финансового отчета за четвертый квартал 2025 года. Для сравнения, еще кварталом ранее аудитория Gemini оценивалась в 650 миллионов пользователей, что указывает на очень быстрое масштабирование сервиса.

На фоне общего бума генеративного искусственного интеллекта Gemini уже опережает Meta AI, который, по официальным данным, имеет почти 500 миллионов ежемесячных пользователей.

В то же время главным конкурентом для Gemini остается ChatGPT, аудитория которого в конце 2025 года оценивалась примерно в 810 миллионов активных пользователей в месяц.

Ключевым фактором такого скачка стал запуск Gemini 3 – самой современной на сегодня модели компании. У Google заявляют, что новая версия демонстрирует значительно более глубокие ответы с лучшими нюансами, что непосредственно повлияло на вовлеченность пользователей. Кроме того, большое внимание привлекла функция генерирования изображений, которая оказалась на голову выше конкурентов и на некоторое время даже сделала приложение Gemini лидером по количеству загрузок.

Компания растет

Генеральный директор Google Сундар Пичаи назвал запуск Gemini 3 "положительным драйвером" роста компании. По его словам, ставка на постоянные обновления и инвестиции в модели искусственного интеллекта позволяет удерживать высокий темп развития экосистемы.

Дополнительным шагом к расширению аудитории стал запуск более доступной подписки Google AI Plus стоимостью 7,99 доллара США в месяц. Хотя этот тариф появился слишком поздно, чтобы повлиять на текущие квартальные показатели, в компании ожидают, что он привлечет более чувствительных к цене пользователей и усилит рост уже в следующих отчетах.

Во время разговора с инвесторами коммерческий директор Google Филипп Шиндлер подчеркнул, что компания делает ставку как на бесплатный доступ, так и на платные подписки, и уже видит стабильный рост по обоим направлениям.

Рекордные прибыли

Успех Gemini хорошо вписывается в общую финансовую картину Alphabet. Холдинг впервые в истории превысил 400 миллиардов долларов США годового дохода, во многом благодаря активному развитию ИИ-направления, отмечает TechCrunch.

Кроме программных решений, компания также инвестирует в аппаратную часть, в частности представила новое поколение собственных TPU-ускорителей под названием Ironwood, которые должны конкурировать с решениями Nvidia.

По словам Пичаи, собственные модели Google уже обрабатывают более 10 миллиардов токенов в минуту из-за прямого использования API клиентами, а поисковые сервисы компании демонстрируют рекордную активность благодаря глубокой интеграции искусственного интеллекта.