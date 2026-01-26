Первая версия появится уже весной 2026 года. Вторая, полностью переосмысленная, дебютирует летом вместе с новыми операционными системами, пишет Bloomberg.

Смотрите также Apple полностью трансформирует Siri: ассистент получит новые функции и заменит ChatGPT

Почему Apple отказалась от собственного искусственного интеллекта?

Летом 2025 года в компании произошел настоящий кризис доверия к внутренним разработкам в сфере искусственного интеллекта. После неудачного запуска платформы Apple Intelligence и задержек с обновлением Siri руководство компании всерьез рассматривало возможность отказаться от собственных моделей искусственного интеллекта и перейти на технологии сторонних поставщиков.

Эта новость вызвала шок среди команды разработчиков Apple, которые длительное время работали над базовыми моделями искусственного интеллекта. Руководители отдела пытались успокоить сотрудников на экстренном собрании, но было очевидно, что Apple Intelligence отстает от конкурентов, а задержка с выпуском новой версии Siri стала серьезным ударом по репутации компании.

Изначально Apple вела переговоры сразу с несколькими потенциальными партнерами. Компания рассматривала сотрудничество с Anthropic и OpenAI, однако ни один из вариантов не оказался идеальным:

Anthropic требовала несколько миллиардов долларов ежегодно в течение многих лет, что было невыгодно для Apple.

Партнерство с OpenAI также создавало проблемы, ведь эта компания активно переманивала инженеров Apple и разрабатывала собственные устройства вместе с бывшим дизайнером Apple Джонни Айвом.

В итоге выбор пал на Google. К августу Apple пересмотрела программное обеспечение Gemini и обнаружила, что технология значительно улучшилась за несколько месяцев. Кроме того, Google согласилась на финансовые условия, которые устраивали Apple. Удачный момент наступил в сентябре, когда судья постановил, что соглашение между Apple и Google о поиске на сумму около 20 миллиардов долларов в год не является нарушением и не требует расторжения. Это сделало расширение партнерства менее рискованным.

Как это будет?

До ноября две компании завершали оформление сделки. Как теперь стало известно, Google будет поставлять модели Gemini для Siri и будущих функций Apple Intelligence. Сначала эти модели будут работать на серверах Private Cloud Compute от Apple. Впоследствии, в рамках полного обновления Siri, которое будет включено в операционные системы iOS 27 и macOS 27, специальные модели улучшат и запустят непосредственно на инфраструктуре Google.

В начале января Google обнародовала партнерство через социальные сети и пресс-заявления.

Apple, как и ожидалось, хранила молчание, подтвердив соглашение только в комментариях журналистам, но не объявляя о нем на своем сайте или в социальных сетях.

Теперь, в конце января, стало понятно, что июньская информация 2025 года была вполне точной. Да, для Apple неудобно полагаться на партнера для стабилизации своих амбиций в сфере искусственного интеллекта, но правда в том, что клиентам все равно, откуда берется технология. Они просто хотят Siri, которая работает, надежные функции искусственного интеллекта и чат-бота, сравнимого по возможностям с ChatGPT от OpenAI.

Когда ждать анонсов?

Apple планирует представить результаты этого партнерства менее чем через месяц. Компания готовит анонс новой версии Siri во второй половине февраля с демонстрацией функциональности. Пока непонятно, будет ли это большое мероприятие, или небольшая закрытая презентация в медиа-лофте Apple в Нью-Йорке. Так или иначе, Apple наконец выполнит обещания по Siri, которые давала на конференции для разработчиков еще в июне 2024 года. Ассистент сможет использовать персональные данные и содержимое экрана для выполнения задач.

Интересно, что внутри компании новые ИИ-технологии обозначили как Apple Foundation Models версии 10, чтобы создать впечатление собственной разработки. Но на самом деле в основе лежит Gemini с примерно 1,2 триллионами параметров.

Но это лишь первый этап. Apple планирует представить полностью переосмысленную Siri на нынешней конференции разработчиков. Новая система с кодовым названием Campos – это свежая архитектура и интерфейс, разработанные с нуля для эры чат-ботов. Она дебютирует в iOS 27, iPadOS 27 и macOS 27, которые появятся в бета-версии этим летом.

Смотрите также Инсайдеры слили характеристики iPhone 18 Pro и первого складного смартфона Apple

Что принесет новая Siri?

Следующая версия Siri будет разговорной, понимать контекст, будет связана с другими приложениями и сервисами на смартфоне, анализировать содержимое экрана и будет способна поддерживать длительные диалоги, а не только короткие команды. По сути, она будет отвечать тому, что пользователи уже ожидают от ChatGPT, Google Gemini и Copilot от Microsoft, в том числе от их голосовых режимов или встроенных функций ассистента.

Она также будет полагаться на Gemini, но уже гораздо более совершенную версию, известную внутри компании как Apple Foundation Models версии 11. Ожидается, что модель будет конкурентоспособной с Gemini 3 и значительно мощнее той, что поддерживает Siri в iOS 26.4.