Одной из самых громких технологических новостей года стало короткое совместное сообщение Apple и Google. В нем компании подтвердили, что Gemini будет отвечать за интеллектуальную часть нового поколения Siri и станет фундаментом для ИИ-функций Apple Intelligence на iPhone и Mac. Apple отметила, что эти модели обеспечат более персонализированную Siri уже в этом году. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Digital Trends.

Смотрите также Чат-боты могут быть опасными для детей: что показало новое исследование

Как Gemini может переосмыслить iPhone и Siri?

Для Google это серьезная победа, а для пользователей техники Apple – долгожданный шаг вперед. Фактически компания из Купертино признала, что самостоятельно не смогла догнать лидеров ИИ-рынка вроде Google, Meta или OpenAI. Ранее Apple тестировала различные варианты, в частности модели Claude от Anthropic и GPT от OpenAI, но в конце концов остановилась именно на Gemini, что стало прямым подтверждением его уровня.

Как пишет CNBC, один из главных вопросов в этой истории – конфиденциальность. Современные чат-боты имеют доступ к электронной почте, календарям, файлам, галереям и даже личным заметкам пользователей. Кроме того, большинство запросов обрабатываются на удаленных серверах, а данные могут храниться для обучения моделей. Выход – обработка на устройства, но она имеет ограничения по скорости и сложности задач.

Apple уверяет, что нашла компромисс. По ее словам, Apple Intelligence будет работать на самих устройствах и в среде Private Cloud Compute Private Cloud Compute, сохраняя высокие стандарты приватности. В этой архитектуре данные шифруются сразу после отправки, а после выполнения запроса удаляются. Информация не сохраняется и недоступна даже самой Apple. Gemini в этой схеме отвечает только за интеллектуальную обработку, тогда как вся инфраструктура контролируется Apple.

Что это означает на практике? Прежде всего – более умную Siri. Пользователи, которые сравнивали возможности Gemini на Android и Siri на iPhone, давно заметили разницу. Новое партнерство должно ее существенно сократить. При этом Apple не планирует открыто продвигать бренд Gemini – пользователи будут видеть знакомый интерфейс и стиль, но с другим уровнем понимания запросов.

Gemini станет основой для следующего поколения Apple Foundation Models – внутренних моделей, отвечающих за суммирование текстов, инструменты для письма, генерацию изображений и межприкладные действия. Эти модели могут работать как локально, так и в облаке Apple. Обновленные версии уже стали быстрее, лучше обрабатывают медиа и поддерживают больше языков.

Ключевая идея – дать разработчикам доступ к мощному ИИ без потери контроля над данными. В будущем Siri сможет выполнять сложные действия в приложениях. Например, создавать плейлист в Spotify на основе наиболее часто прослушиваемых треков или находить нужную информацию в письмах и файлах без ручного поиска.

Сегодня Siri часто передает сложные запросы ChatGPT, тогда как Gemini на Android сразу дает ответ и выполняет действие в других приложениях. На смартфонах Pixel можно, например, попросить отправить сообщение в мессенджере или проверить события в календаре – и система сделает это без лишних шагов. Именно такого уровня удобства не хватает экосистеме Apple.

С появлением Gemini Siri сможет лучше понимать естественную речь, а универсальный поиск на iPhone и Mac станет более разговорным. Пользователи смогут управлять Notes, Mail, Music Music и другими сервисами голосом или текстом, даже не открывая сами приложения. Благодаря App Intents появится потенциал и для более глубокой интеграции сторонних сервисов.

В отличие от подключения сторонних чат-ботов, встроенный системный подход имеет меньшие риски для приватности и обеспечивает плавный опыт. Apple уже показала, что умеет внедрять сложные технологии незаметно для пользователя, и теперь имеет возможность перенять лучшие практики Gemini, адаптировав их под собственную экосистему.

Пока остается открытым вопрос роли ChatGPT, который уже интегрирован в Apple Intelligence. Ответы, вероятно, прозвучат на ближайшей конференции для разработчиков в июне. Но уже сейчас понятно, что благодаря Gemini будущее Siri и ИИ на устройствах Apple выглядит значительно перспективнее.