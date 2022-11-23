Корабель NASA Orion надіслав вражаючі фото Місяця і Землі

Космічний корабель NASA успішно обігнув Місяць, подолавши важливу віху в кількаденній місії Artemis 1, у рамках якої відбувається приготування для майбутньої висадки астронавтів на поверхню супутника Землі. Під час нещодавнього маневру корабля було зроблено кілька вражаючих знімків, на яких зафіксовані Місяць і Земля.

У NASA зазначили, що політ корабля Orion проходить у штатному режимі і серйозних проблем у реалізації місії Artemis 1 поки що не виникало. Як повідомляє 24 канал, фото були зроблені під час коригування траєкторії польоту Orion, коли маршовий двигун корабля увімкнувся на 2,5 хвилини.

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У цей час космічний корабель перебував у ділянці зворотного боку Місяця, яку не видно із Землі, тож зв'язок із наземним центром управління був відсутній протягом 34 хвилин.

Наступний маневр Orion заплановано на 25 листопада, внаслідок чого корабель вийде на далеку орбіту навколо Місяця. Представник NASA пообіцяв надалі публікувати більше фотографій, щойно нові знімки надійдуть від космічного апарату та їхню публікацію буде схвалено керівництвом відомства.

Цікаво, що 5 грудня Orion ще раз зблизиться з Місяцем під час маневру, який буде здійснений для повернення на Землю. Очікується, що в цей період корабель пролетить над областю, де в минулому столітті проводили висадку астронавтів у рамках програми "Аполлон".

Детальніше про Artemis 1

Місія Artemis 1 призначена для перевірки надійності систем космічного корабля Orion. Якщо її визнають успішною, то в рамках місії Artemis 2 у політ навколо Місяця 2024 року вирушить екіпаж астронавтів. У разі успіху і цієї місії 2025 року NASA планує висадити на поверхню Місяця екіпаж астронавтів під час проведення місії Artemis 3. Це буде перша подібна висадка з часів реалізації останньої місії "Аполлон" 1972 року.

До речі, більше інформації про місію Artemis 1 та всі її експерименти, читайте у нашому спеціальному великому матеріалі , де все детально розписано.

Хоча нинішній політ корабля Orion відбувається в автоматичному режимі, всередині перебувають три манекени, до яких під'єднано різноманітні датчики, призначені для фіксації температури, рівня впливу радіації та інших чинників. В оснащенні корабля також є голосовий асистент Callisto, розроблений компанією Amazon у співпраці з Lockheed Martin і Cisco. У майбутніх пілотованих місіях голосовий помічник стане одним з інструментів взаємодії між екіпажем і наземним центром управління.

Нинішня місія Artemis 1 триватиме до 11 грудня. На завершальному етапі Orion має увійти в атмосферу Землі і приводнитися біля берегів США в Тихому океані.