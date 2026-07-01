Samsung може "вбити" один зі своїх пристроїв заради інноваційного смартфона-рулона

Південнокорейський гігант Samsung, схоже, готується попрощатися з популярною серією складаних смартфонів Galaxy Flip. Її місце на ринку може зайняти абсолютно новий формфактор – пристрої з дисплеями, що розгортаються, реліз яких очікується вже найближчими роками.

Чому Samsung відмовляється від Flip?

Чутки про зміну стратегії Samsung стають дедалі реальнішими. Як повідомляє Wccftech, виробник планує поступово згорнути лінійку Galaxy Flip. Її історія може завершитися так само, як свого часу зникла культова серія Galaxy Note. Інсайдери зазначають, що компанія вже скорочує виробництво майбутнього Galaxy Flip 8 на користь моделей із ширшими екранами.

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Тим часом майбутній гнучкий смартфон Galaxy Flip 8 (кодова назва SM-F776U) та преміальний складаний флагман Galaxy Fold 8 Ultra (SM-F976U) вже офіційно пройшли сертифікацію у Федеральній комісії з зв'язку США (FCC). Це підтверджує, що графік виходу пристроїв залишається незмінним. Проте у базі даних FCC наразі відсутня стандартна модель Galaxy Fold 8 (SM-F971U), що вказує на її можливу затримку.

Яким буде останній Galaxy Flip 8?

Попри плани щодо закриття серії, розробка Galaxy Flip 8 триває. Смартфон стане тоншим за попередника на 0,5 мм завдяки оновленому шарнірному механізму. У розкладеному стані габарити пристрою становитимуть 166,8 x 75,4 x 6,6 мм, а в складеному – 85,4 x 75,4 x 13,2 мм.

Головні технічні особливості новинки:

Потужний процесор: серцем смартфона стане передовий чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 від Qualcomm, який забезпечить максимальну продуктивність та енергоефективність.

серцем смартфона стане передовий чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 від Qualcomm, який забезпечить максимальну продуктивність та енергоефективність. Майже непомітна складка: інженерам вдалося суттєво зменшити залом на внутрішньому дисплеї.

інженерам вдалося суттєво зменшити залом на внутрішньому дисплеї. Дисплеї: пристрій збереже 4,1-дюймовий зовнішній екран та 6,9-дюймовий внутрішній.

Що відомо про преміальний Galaxy Fold 8 Ultra?

Паралельно Samsung готує преміальний складаний флагман Galaxy Fold 8 Ultra. Згідно з витоками, він отримає акумулятор ємністю 5000 мАг, що є помітним покращенням порівняно з 4400 мАг у попередньому поколінні.

Попри збільшення ємності батареї, флагман Samsung суттєво поступатиметься своєму головному китайському конкуренту – Vivo X Fold 6, який оснастять акумулятором на 7000 мАг.

Майбутнє за екранами-рулонами?

Справжній технологічний прорив запланований на першу половину 2028 року. Саме тоді Samsung спільно з підрозділом Samsung Display планує представити свій перший смартфон із висувним (сворачиваемым) дисплеєм.

Технологія базується на гнучких OLED-матрицях. Замість згинання навпіл, такий екран намотується на прихований валик усередині корпусу і плавно виїжджає за потреби, збільшуючи площу дисплея без жодних складок чи заломів.

Очікувані характеристики першого Galaxy Z Roll:

Гнучкий OLED-екран діагоналлю близько 10 дюймів.

Класичне співвідношення сторін 16:9.

Щільність пікселів на рівні 440 ppi.

Раніше Samsung уже демонструвала подібні концепції: прототип Flex Hybrid, який поєднує механізми складання та розсування, а також Rollable Flex, здатний збільшувати площу екрана у розгорнутому стані більш ніж у 5 разів.