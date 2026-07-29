Galaxy Fold 8 виявився успішнішим, ніж прогнозували: смартфон змітають з полиць

Компанія Samsung опинилася в ситуації, коли реальність виявилася набагато яскравішою за прогнози. Новий широкий дизайн Galaxy Fold 8 викликав неабияку зацікавленість серед користувачів, через що виробник уже зіткнувся з першими ознаками дефіциту під час періоду попередніх замовлень.

Рекордна популярність і затримки поставок

Попри те, що Samsung завчасно збільшила обсяги виробництва стандартної моделі Galaxy Fold 8, попит на цей компактний ґаджет продовжує стрімко зростати. Наразі терміни доставки певних версій уже почали зсуватися, що свідчить про серйозний ажіотаж навколо оновленого формфактора, пише 9to5Google.

Аналітики зазначають, що компанія зробила ставку саме на базову версію, підготувавши для старту 2,8 мільйона пристроїв. Для порівняння, преміальний Galaxy Fold 8 Ultra випустили тиражем у 2 мільйони одиниць.

Проте навіть такого запасу може не вистачити для задоволення потреб усіх охочих. Інсайдер під ніком Lanzuk на ресурсі Naver повідомляє, що продажі коротшого за висотою смартфона суттєво перевищили очікувані показники.

Регіональний дефіцит та ексклюзивні кольори

Проблеми з розподілом товару вже відчутні в окремих регіонах. Зокрема, інформатор IceUniverse повідомив у соціальній мережі X про можливе зникнення ґаджета з полиць магазинів у Південній Кореї найближчим часом.

Особливо складна ситуація з ексклюзивними кольорами. Наприклад, варіант "Фісташка", доступний лише на офіційному сайті виробника, уже затримується до жовтня через надмірну кількість замовлень.

Поряд із цим запасів моделі Ultra наразі цілком достатньо. Така різниця в попиті підкреслює зміну вподобань аудиторії. Користувачів більше приваблюють новий широкий формат і надзвичайно тонка конструкція Galaxy Fold 8, ніж максимальні характеристики дорожчої версії.

Продавці вже попереджають, що запаси певних кольорів можуть вичерпатися ще до офіційного завершення періоду попередніх замовлень, який триває до 7 серпня. Інженери Samsung, схоже, влучили в ціль, запропонувавши користувачам саме ту ергономіку, якої їм бракувало в попередніх поколіннях складаних пристроїв.