Samsung розглядає повернення моделі Galaxy S26 Plus у майбутню лінійку смартфонів. Причина – низькі продажі Galaxy S25 Edge, який мав стати заміною Plus. Тепер серія S26 може включати одразу чотири пристрої.

Galaxy S25 Edge, представлений у травні 2025 року, продається гірше від очікувань. Уже з червня виробництво скорочувалося, і до вересня компанія отримала чіткі дані про слабкий попит на надтонкий смартфон. У перші три місяці продажів формуються основні обсяги, і саме цей період виявився невдалим. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ETNews.

Чому Samsung повертає Galaxy S26 Plus?

Edge планувався як альтернатива серії Plus – за аналогією з тим, як Apple замінила iPhone Plus на iPhone Air. Але попит не виправдав прогнозів. Samsung зараз випускає близько 300 тисяч Galaxy S25 Edge протягом вересня–грудня, тоді як Galaxy S25 Plus отримає 500 тисяч одиниць. Для порівняння: за той самий період виробляється 3,4 млн Galaxy S25 Ultra та 2,9 мільйонів стандартних S25.

Загальний план продажів Galaxy S25 – 37,7 млн смартфонів. Найбільше припадає на Ultra (17,4 млн) та базову модель (13,6 млн), тоді як Plus повинен забезпечити близько 6,7 млн. Відсутність моделі Plus у наступній серії може призвести до падіння виручки: вартість пристрою близько 962 доларів у Кореї (999 доларів у США), і навіть мільйон втрачених продажів означатиме мінус 1 мільярд доларів для Samsung.

BGR повідомляє, що робота над Galaxy S26 Plus почалася недавно, тож у 2026 році Samsung може представити чотири моделі: Galaxy S26, S26 Edge, S26 Plus і S26 Ultra. Це рішення дозволить підстрахуватися у випадку, якщо Edge знову не виправдає очікувань.

Тим часом Apple також ризикує: iPhone Air ще не довів свою спроможність повністю замінити iPhone Plus. На момент публікації він залишається єдиним новим iPhone, доступним для онлайн-замовлення, адже інші моделі iPhone 17 уже розкуплені.

Який смартфон випередив Galaxy S25 Ultra?

На ринку флагманських смартфонів з’явився новий лідер за якістю дисплея, який змістив з п’єдесталу попередніх чемпіонів. Експерти лабораторії DxOMark провели ретельне тестування та визначили переможця, чий екран продемонстрував видатні результати майже в усіх категоріях, встановивши новий стандарт для індустрії.

Новим лідером глобального рейтингу дисплеїв за версією DxOMark став Google Pixel 10 Pro XL. Цей смартфон продемонстрував настільки збалансовану продуктивність, що зумів перевершити свого головного конкурента, Samsung Galaxy S25 Ultra, та посісти перше місце серед усіх протестованих пристроїв.