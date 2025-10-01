Що відомо про майбутній флагман Samsung?

Згідно з опублікованими рендерами, однією з ключових змін у Galaxy S26 Ultra стане його дизайн. Компанія, схоже, продовжить відходити від свого фірмового стилю з гострими кутами, від якого вона відмовилась ще торік у Galaxy S25 Ultra. Новий флагман знову отримає заокруглені грані, але цього разу, судячи з чуток, вони будуть ще більш круглими, що зробить його схожим на iPhone чи Pixel. Хоча такі зміни позбавляють пристрій його унікального зовнішнього вигляду, який виділяв його серед конкурентів, користувачі навпаки раді цьому, оскільки старий дизайн подобався не всім, а новий є зручнішим для тримання в руці, пише 24 Канал з посиланням на PhoneArena. Разом із корпусом зміниться і стилус S Pen, який доведеться адаптувати до нової форми.

Що стосується камер, то тут Samsung, схоже, вирішила не робити революційних кроків. На задній панелі з'явиться новий, більший виступ для модуля камери, який тепер розташується на невеликому вертикальному острівці, але це пов'язано з використанням ширшої апертури, а не з новими сенсорами.



Імовірний дизайн Samsung Galaxy S26 Ultra / Рендери OnLeaks

Камери

Очікується, що Galaxy S26 Ultra збереже ту ж саму систему з чотирьох камер, що й у попередника Galaxy S25 Ultra: основний сенсор на 200 мегапікселів, доповнений модулями на 50 мегапікселів, 50 мегапікселів і 10 мегапікселів. Фронтальна камера також залишиться без змін – 12 мегапікселів, пише PhoneArena.

Схожа ситуація і з моделлю Galaxy S26 Pro. Цей смартфон, імовірно, отримає потрійну камеру з основним сенсором на 50 мегапікселів, надширококутним на 12 мегапікселів і телеоб'єктивом на 10 мегапікселів з 3-кратним оптичним зумом – конфігурація, ідентична до камери Galaxy S25.

Єдиним помітним оновленням камери у всій лінійці може похвалитися модель Galaxy S26 Edge, де 12-мегапіксельний надширококутний об'єктив замінять на 50-мегапіксельний.



Імовірний дизайн Samsung Galaxy S26 Ultra / Рендери OnLeaks

Процесори і продуктивність

Попри відсутність кардинальних змін у камерах, продуктивність флагмана має бути на висоті. Очікується, що Galaxy S26 Ultra працюватиме на базі нового процесора Snapdragon 8 Elite Gen 5, але, можливо, у спеціальній, розігнаній версії для пристроїв Galaxy.

Також Samsung вже розпочала масове виробництво власного чипа Exynos 2600, тож не виключено, що в деяких регіонах флагман вийде саме з ним.