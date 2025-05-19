За копію старовинного документа заплатили $26, а потім виявили, що це оригінал ціною в мільйони

У 1946 році Гарвардський університет витратив трохи менше 26 доларів на копію Великої хартії вольностей. Документ відтоді зберігався в архіві, проте нещодавно з'ясувалося, що це справжній манускрипт початку XIV століття вартістю мільйони доларів.

Неочікувана знахідка

Те, що вважали копією Великої хартії вольностей, коштувало університету всього 25,70 долара. Вона мала потертості та плями від вологи, оскільки не оберігалася належним чином, бо не вважалася дуже цінною, хоча й була нібито виготовлена в 1327 році. Все змінилося, коли професор середньовічної історії Королівського коледжу Лондона Девід Карпентер звернув увагу на цифрову базу Гарвардської бібліотеки. Він припустив, що передбачувана копія може бути офіційним виданням Великої хартії вольностей 1300 року, затвердженим королем Едуардом I, повідомляє 24 Канал з посиланням на Harvard Law School.

Дивіться також Таємничий антикітерський механізм насправді може бути просто іграшкою, стверджує дослідження

Разом із колегою Ніколасом Вінсентом із Університету Східної Англії Карпентер порівняв ультрафіолетові знімки й спектральну візуалізацію тексту з іншими автентичними зразками Хартії вольностей. Аналіз розмірів манускрипту та особливостей почерку – зокрема великої літери "Е" на початку слова "Edwardus" і подовжених літер у першому рядку – підтвердив його справжність. Знахідка виявилася одним із шести відомих офіційних екземплярів, написаних у 1300 році.

Карпентер охарактеризував документ як "чудове свідчення фундаментального етапу політичного розвитку Англії" та "один із найцінніших документів у світі". Велика хартія вольностей, вперше видана королем Джоном (також відомий як Іоанн I Безземельний) у 1215 році, закріпила принцип верховенства закону над монархом і стала символом свободи та прообразом багатьох конституцій, зокрема Конституції США.



Це один з офіційних екземплярів Великої хартії вольностей / Фото Lorin Granger/Harvard Law School

Документ, який зберігався в Гарварді, фактично і є копією, але офіційною, виготовленою на замовлення короля, а не просто підробкою якогось стороннього автора. Хартія має офіційну королівську печатку Едуарда I, поставлену в 1300 році, а не підроблену в 1327 році, як вважалося спочатку.