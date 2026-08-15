Google дозволила прибрати логотип Gemini із ШІ-зображень – але є нюанс

Google додала в Gemini нову можливість, на яку користувачі чекали вже давно. Тепер створені штучним інтелектом зображення та відео можуть виглядати без звичного логотипа Gemini, однак повністю позбутися маркування не вийде.

Google дозволила користувачам Gemini вимикати видимий водяний знак на зображеннях і відео, створених за допомогою штучного інтелекту. Раніше кожен такий матеріал отримував помітний логотип Gemini у нижньому правому куті. Про це пише PCworld.

Як тепер працюють водяні знаки Gemini?

Компанія оголосила про нову можливість 14 серпня. Про неї також повідомив Джош Вудворд, віцепрезидент Google, який відповідає за Gemini. Водночас зміна стосується саме видимого маркування. Якщо користувач вимикає водяний знак, це не означає, що Google повністю прибирає інформацію про походження створеного контенту.

У згенерованих матеріалах і надалі залишатимуться приховані водяні знаки SynthID, а також метадані. Тобто звичайний користувач може не побачити жодного логотипа на зображенні, але технічні засоби визначення походження контенту все одно можуть виявити, що його створив штучний інтелект.

"Ми намагаємося знайти баланс між творчим контролем і безпекою", – пояснив Вудворд.

Які моделі підтримують нову функцію?

Опція вимкнення видимого маркування доступна не для всіх інструментів Gemini. Вона працює з моделлю Nano Banana для створення зображень, моделлю Omni для генерації відео та Lyria, яка використовується для створення музики.

Змінити налаштування можна безпосередньо в застосунку Gemini. Для цього потрібно відкрити розділ "Media watermark" і вибрати один із двох варіантів – увімкнути або вимкнути видимий водяний знак. Після вимкнення логотип Gemini більше не з'являтиметься на відповідному згенерованому контенті.

Водночас нове налаштування доступне не в усьому світі. Google не показуватиме перемикач у країнах, де законодавство вимагає обов'язкового використання видимих водяних знаків для контенту, створеного штучним інтелектом.

Чому Google залишає приховане маркування?

Видимий логотип Gemini був простим способом повідомити глядачеві, що зображення створене ШІ. Однак такий підхід має очевидний недолік – він впливає на зовнішній вигляд самого зображення.

Можливість прибрати логотип дає користувачам більше свободи під час використання згенерованого контенту. Наприклад, видимий знак може бути небажаним у творчих проєктах, презентаціях або матеріалах, де він порушує композицію.

Проте Google не відмовляється від технології SynthID. Прихований водяний знак залишається частиною створеного матеріалу навіть після вимкнення його видимого аналога. SynthID розроблений для того, щоб маркувати контент на рівні, який не помітний для людського ока. Це дозволяє зберігати інформацію про походження матеріалу без необхідності накладати на нього великий логотип.

Таким чином, Google фактично розділила два завдання – зовнішнє маркування для людини та технічну ідентифікацію контенту.

Користувачі самі просили прибрати логотип

Вимкнення видимого водяного знака не стало випадковим рішенням Google. Ця можливість входила до десятки найбільш затребуваних функцій Gemini, яку користувачі просили додати. Раніше всі зображення та відео, створені Gemini, отримували характерний логотип у нижньому правому куті. Він одразу дозволяв визначити, що матеріал був створений генеративним ШІ.

Тепер Google дозволила користувачам самостійно вирішувати, чи потрібен їм такий візуальний маркер. Генератор зображень ChatGPT не додає до створених зображень або відео видимих водяних знаків. Водночас такий контент також може містити приховані водяні знаки.

Таким чином, у цьому аспекті Google тепер наближається до підходу OpenAI, дозволяючи користувачам отримувати матеріали без помітного логотипа, але не відмовляючись від прихованого маркування. У Claude ситуація інша. Настільний застосунок Anthropic не має вбудованого генератора зображень, тому прямого аналога Gemini в нього немає.

Чому питання водяних знаків стало особливо важливим?

Рішення Google з'явилося в момент, коли тема маркування ШІ-контенту стала особливо актуальною. Цього ж тижня Anthropic оголосила, що майбутні моделі Claude зможуть додавати приховані водяні знаки до всього згенерованого тексту. Компанія пов'язує такий підхід із вимогами європейського законодавства.

Йдеться про правила, передбачені Актом Європейського Союзу про штучний інтелект. Нові вимоги передбачають використання методів, які дозволяють ідентифікувати контент, створений або змінений за допомогою ШІ.

У технологічній індустрії поступово формується консенсус щодо необхідності хоча б певного способу маркування такого контенту. Причина полягає не лише в боротьбі з підробками. Важливо також мати можливість встановити походження зображення, відео або тексту, коли користувачі більше не можуть визначити його авторство лише за зовнішнім виглядом.

При цьому видимий логотип і прихований цифровий водяний знак виконують різні функції. Перший безпосередньо повідомляє людині про походження матеріалу, тоді як другий призначений для технічного виявлення.

Саме тому Google вирішила дозволити користувачам прибирати видимий елемент, але зберегти приховане маркування. У результаті створений Gemini контент може виглядати як звичайне зображення або відео без логотипа, але його походження не обов'язково буде неможливо встановити за допомогою спеціальних технологій.