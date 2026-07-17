Google попрощалася з NotebookLM, але панікувати рано

Google оголосила про масштабний ребрендинг свого популярного асистента для досліджень. Сервіс NotebookLM, який за три роки пройшов шлях від експерименту до незамінного інструменту мільйонів людей, тепер отримав нову назву, що краще відповідає сучасній екосистемі компанії.

Усе стає Gemini

NotebookLM завжди мав дещо специфічну назву, але тепер Google остаточно інтегрує його у свій основний бренд штучного інтелекту. Відтепер додаток для нотаток і досліджень офіційно називається Gemini Notebook. Це рішення відображає прагнення пошукового гіганта об'єднати всі свої ШІ-продукти під одним відомим ім'ям. Про це пише видання Neowin.

Сьогодні ми перейменовуємо NotebookLM на Gemini Notebook. Він залишається окремим продуктом, зосередженим на тому, щоб бути вашим головним інструментом для досліджень, але тепер він робитиме більше в екосистемі Google, зокрема всередині додатка Gemini та в Google Search,

– прокоментували представники компанії Google.

Історія успіху: від ідеї до 30 мільйонів користувачів

Шлях цього сервісу розпочався у 2023 році під кодовою назвою Project Tailwind. Тоді Google представила концепцію персонального асистента на конференції Google I/O. З липня 2023 року користувачі почали записуватися у чергу на тестування, а через кілька місяців інструмент став доступним у США, перш ніж вийти на глобальний ринок.

За три роки існування NotebookLM, який тепер варто називати Gemini Notebook, став справжнім хітом. За даними розробників, ним уже скористалися понад 30 мільйонів людей та 600 тисяч організацій по всьому світу. Студенти перетворюють конспекти на аудіо- та відеоогляди, а компанії створюють на його основі матеріали для навчання нових співробітників. Весь контент базується виключно на тих джерелах, які надає сам користувач, що забезпечує високу точність відповідей.

Нові функції для професіоналів

Окрім зміни назви, Google анонсувала розширення функціоналу для передплатників. Найближчими тижнями всі користувачі тарифу Pro отримають можливість писати та виконувати програмний код безпосередньо в інтерфейсі сервісу. Раніше ця функція була доступна лише власникам підписки AI Ultra.

Кожен блокнот тепер оснастили захищеним хмарним комп'ютером,

– заявили розробники Google.

Завдяки цьому система отримала понад 100 спеціальних програмних навичок. Це дозволяє проводити глибші дослідження та виконувати складний аналіз даних.

У майбутньому Gemini Notebook планують інтегрувати з режимом AI Mode у звичайному пошуку Google. Також користувачі вже можуть синхронізувати свої блокноти між різними платформами завдяки появі сервісу в основному додатку Gemini.