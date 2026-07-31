Google показала роботів, які вже прибирають, закручують лампочки й виконують побутові справи

Google представила нову платформу для роботів, яка дозволяє їм виконувати складні фізичні завдання за допомогою штучного інтелекту. Компанія вважає це ще одним важливим етапом на шляху до створення універсальних роботів.

Google DeepMind анонсувала платформу Gemini Robotics 2 – нову версію своєї системи штучного інтелекту для керування роботами. На відміну від попередньої моделі, новинка забезпечує так зване "інтелектуальне керування всім тілом", завдяки чому роботи можуть не лише точно маніпулювати предметами руками, а й координувати рухи всього корпусу. Про це пише Engadget.

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Що змінилося в Gemini Robotics 2?

Разом з анонсом компанія опублікувала відео, на якому роботи виконують різноманітні побутові завдання. Серед них – прибирання сміття, перенесення лійки для поливу, вставляння аудіокасети в магнітофон, закручування лампочки та зав'язування пакета зі сміттям.

У Google наголошують, що це реальні кадри роботи "повністю автономних" роботів у режимі реального часу. Попередня версія Gemini Robotics уже дозволяла роботизованим маніпуляторам виконувати делікатні операції, наприклад закривати пакети із застібкою або складати орігамі. Однак тоді система керувала лише роботизованими руками.

Gemini Robotics 2 працює значно комплексніше. Усередині роботів одночасно функціонують кілька моделей штучного інтелекту, кожна з яких відповідає за окремі завдання. Зокрема, система використовує модель комп'ютерного зору та розуміння мови для аналізу навколишнього середовища, а також дві окремі моделі "зір – мова – дія", які відповідають за керування рухами всього тіла та маніпуляції руками. Такий мультимодальний підхід дозволяє роботам краще сприймати обстановку та координувати свої дії.

Попри вражаючу демонстрацію, Google підкреслює, що нинішні роботи не є універсальними помічниками.

Кожну дію, показану у відео, система проходила окреме навчання. Для цього використовували поєднання дистанційного керування роботами людьми, відеоприкладів та комп'ютерного моделювання. Тобто робот не здатний автоматично виконувати будь-яке нове завдання лише на основі загальних знань.

У Google DeepMind називають це черговим кроком до створення так званого "фізичного AGI" – універсального штучного інтелекту, який зможе виконувати будь-які фізичні дії на рівні людини. Представники компанії зазначили, що саме такою є довгострокова мета проєкту.

Безпека стала одним із головних викликів

У Google визнають, що використання штучного інтелекту в роботах пов'язане з додатковими ризиками. Якщо мовна модель може помилитися під час відповіді на запитання, то помилка великого людиноподібного робота здатна становити небезпеку для людей.

Саме тому компанія приділяє особливу увагу системам захисту. Для Gemini Robotics 2 реалізовано багаторівневу систему запобіжників, яка контролює роботу моделей штучного інтелекту. Крім того, Google представила новий тест ASIMOV-Agentic. Він покликаний оцінювати, чи можуть певні команди або сценарії призвести до небезпечних наслідків ще до того, як робот почне їх виконувати.

Керівниця напряму робототехніки Google DeepMind Кароліна Парада пояснила важливість такого підходу. "Питання безпеки стає ще важливішим, тому що роботи працюватимуть у значно більшій кількості різних ситуацій. Виникатиме багато невизначеності, тому ми хочемо набагато глибше зрозуміти всі аспекти безпеки", – сказала вона в коментарі Wired.

Google обережніша за конкурентів

У компанії підкреслюють, що до появи споживчих роботів ще далеко. Gemini Robotics 2 перебуває на ранньому етапі розвитку, і Google поки не планує найближчим часом випускати таких роботів на масовий ринок.

На цьому тлі підхід Google суттєво відрізняється від заяв Tesla. Ілон Маск раніше прогнозував, що роботи Optimus стануть "найбільшим продуктом в історії компанії" та принесуть близько 10 трильйонів доларів доходу. Він також обіцяв, що до 2026 року буде виготовлено 50 000 – 100 000 роботів Optimus, а до кінця 2025 року близько 1 000 із них уже працюватимуть на виробництві.

Однак ці прогнози поки не справдилися. Крім того, одна з найгучніших демонстрацій Optimus викликала суперечки після повідомлень, що під час презентації роботами дистанційно керували оператори.

На цьому тлі Google робить акцент саме на автономності своїх систем, хоча й визнає, що до створення універсальних роботів, здатних виконувати будь-яку людську роботу, ще залишається чимало технічних викликів.