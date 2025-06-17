Гендиректор OpenAI хоче забрати "значну частину" світової енергії на живлення штучного інтелекту

Сам Альтман, генеральний директор OpenAI, нещодавно висловив думку про те, що значна частка світової електроенергії має бути спрямована на підтримку роботи систем штучного інтелекту. Його слова, озвучені на конференції AMD, викликають дискусії щодо майбутнього енергетичних ресурсів та екологічних наслідків розвитку ШІ-технологій.

Енергетичні апетити Альтмана

Нещодавно на конференції AMD з питань штучного інтелекту Сам Альтман, засновник і керівник OpenAI, зробив резонансну заяву. Він заявив, що в майбутньому значна частина електроенергії на всій планеті, ймовірно, буде використовуватися для обчислень, пов’язаних із ШІ. Ця ідея була озвучена в діалозі з генеральним директором AMD Лізою Су, яка поцікавилася, чи буде колись достатньо графічних процесорів для таких масштабних задач. Альтман із посмішкою відповів, що теоретично такий сценарій цілком можливий, повідомляє 24 Канал з посиланням на Futurism.

Дивіться також Сем Альтман розповів, чого коштує компанії та планеті кожен ваш запит до ChatGPT

Заява Альтмана викликає занепокоєння, адже штучний інтелект уже зараз потребує величезних обсягів енергії. Наприклад, за даними досліджень Університету Каліфорнії в Ріверсайді та видання Washington Post, лише ChatGPT споживає близько 40 мільйонів кіловатів енергії щодня. Цього вистачило б, щоб забезпечити електрикою Емпайр-Стейт-Білдінг протягом півтора року або зарядити вісім мільйонів смартфонів. І це без урахування сотень інших систем AI, які також навантажують енергетичну мережу.

Раніше Альтман у своєму блозі також намагався пояснити енергоспоживання ChatGPT, зазначивши, що один запит до системи використовує приблизно 0,34 ват-години, що можна порівняти з кількома секундами роботи духовки. Проте такі дані розбивають споживання на мінімальні одиниці, не зазначаючи, загальну кількість користувачів та їхніх запитів. Це не відображає реального масштабу впливу на енергетичні ресурси. До того ж традиційні методи генерації електроенергії часто залежать від викопного палива, що посилює екологічні проблеми.

Крім того, на конференції AMD згадувалися нещодавні збої в роботі ChatGPT, які, як дехто припускає, могли статися через нестачу обчислювальних потужностей. Раніше цього року Альтман уже визнавав, що OpenAI зіткнулася з дефіцитом GPU, необхідних для роботи великих мовних моделей. Це лише підкреслює, наскільки гостро стоїть проблема доступу до ресурсів для підтримки ШІ.

Поки лідери галузі, такі як Альтман і Су, продовжують активно розвивати штучний інтелект, питання енергетичної стійкості та екологічного впливу лишаються відкритими. Схоже, що апетити ШІ лише зростатимуть, і світові доведеться шукати баланс між технологічним прогресом і збереженням ресурсів планети.