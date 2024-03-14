OpenAI може дозволити створення контенту для дорослих за допомогою генератора відео Sora

Перший генератор відео з тексту від OpenAI вийде у 2024 році, і компанія не виключає створення контенту для дорослих з його допомогою. Головна технічна директорка Міра Мураті заявила, що компанія працює з аудиторією, щоб визначити свої наступні кроки.

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Коли журналістка The Wall Street Journal запитала Міру Мураті про відеоконтент з оголеним тілом, вона сказала: "Я не впевнена. Ви можете собі уявити, що існують творчі умови, в яких художники, можливо, хотіли б мати більше контролю над цим. Зараз ми працюємо з художниками, творцями з різних сфер, щоб з'ясувати, що буде корисним, який рівень гнучкості повинен забезпечити інструмент".

Дивіться також ШІ Sora від OpenAI для перетворення тексту у відео стане загальнодоступним пізніше цього року

Використання ШІ-генераторів зображень показало, наскільки ця технологія може бути небезпечною, особливо коли її використовують для створення підробленої порнографії з реальними людьми. У січні користувачі завалили соцмережу X згенерованими порнографічними зображеннями Тейлор Свіфт. А минулого тижня у США прогримів гучний скандал, коли школярів середньої школи у Флориді заарештували за те, що вони створювали оголені фотографії своїх однокласників.

Водночас такі реалістичні відео з оголеною натурою, як у Sora, могли б зробити революцію в порноіндустрії. Існує причина, чому OpenAI не виключає цього повністю, попри те, скільки хаосу створили генератори зображень оголеної натури. Порно — це індустрія вартістю 97 мільярдів доларів, і створення відео зі штучним інтелектом могло б усунути проблеми, пов'язані з торгівлею людьми та сексуальним насильством. Неясно, чи включають ці "творці з різних галузей" зірок фільмів для дорослих, але це, безумовно, мали б бути творці з досвідом у створенні відео з оголеною натурою.

Робота продовжується

За словами Мураті, команда OpenAI з розробки Sora зараз працює над функціями редагуванням відео, що може стати поворотним моментом у використанні Sora як справжнього інструменту для кінематографістів. Sora не матиме звуку, принаймні в цій першій версії, але це те, над чим OpenAI працюватиме в майбутньому.

Мураті також підтвердила, що Sora навчалася на фотографіях з Shutterstock, спираючись на партнерство OpenAI з фотобанком, а також на "загальнодоступні дані та інші ліцензовані дані". OpenAI відмовляється вдаватися в подробиці щодо даних для навчання, хоча каже, що, можливо, були використані публічні відео з Instagram і Facebook.

Нагадаємо, минулого місяця світ був буквально шокований першою демонстрацією Sora від OpenAI. Технологія створила гіперреалістичні відеоролики, згенеровані ШІ. Ранні демо-версії Sora були вражаючими, включаючи детальні відео з шерстистими мамонтами, міськими пейзажами та мультяшними світами.