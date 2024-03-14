Головна технічна директорка OpenAI Міра Мураті (Mira Murati) в нещодавньому інтерв'ю WSJ розповіла, що Sora, генератор перетворення тексту у відео на основі штучного інтелекту, планується випустити протягом декількох місяців.

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Спочатку доступний для обраної групи візуальних художників, дизайнерів і кінематографістів, Sora вже встиг наробити багато шуму завдяки своїм вражаючим відеороликам, що циркулюють на різних платформах.

Приклад одного із творінь Sora: дивіться відео

Майбутнє з Sora

У майбутньому OpenAI планує інтегрувати аудіо в Sora, що ще більше посилить реалістичність створеного контенту.

Компанія також вивчає можливості редагування користувачем для усунення неточностей, які ШІ допускає при створенні контенту.

Хоча подробиці щодо навчальних даних залишаються нерозкритими, Мураті підтвердила партнерство з Shutterstock.2

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Оскільки OpenAI працює над тим, щоб зробити Sora такою ж економічно ефективною, як і її модель перетворення тексту в зображення DALL-E, технічна спільнота з нетерпінням чекає на творчі можливості, які відкриє цей інструмент.