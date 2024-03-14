Главный технический директор OpenAI Мира Мурати (Mira Murati) в недавнем интервью WSJ рассказала, что Sora, генератор преобразования текста в видео на основе искусственного интеллекта, планируется выпустить в течение нескольких месяцев.
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Изначально доступный для избранной группы визуальных художников, дизайнеров и кинематографистов, Sora уже успел наделать много шума благодаря своим впечатляющим видеороликам, циркулирующим на различных платформах.
Пример одного из творений Sora: смотрите видео
Будущее с Sora
- В будущем OpenAI планирует интегрировать аудио в Sora, что еще больше усилит реалистичность созданного контента.
- Компания также изучает возможности редактирования пользователем для устранения неточностей, которые ИИ допускает при создании контента.
- Хотя подробности относительно обучающих данных остаются нераскрытыми, Мурати подтвердила партнерство с Shutterstock.2
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Поскольку OpenAI работает над тем, чтобы сделать Sora такой же экономически эффективной, как и ее модель преобразования текста в изображение DALL-E, техническое сообщество с нетерпением ждет творческих возможностей, которые откроет этот инструмент.