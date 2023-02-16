Минулої ночі повз Землю пролетів астероїд розміром до 10 футбольних полів

Астероїд (199145) 2005 YY128 пройшов поряд із планетою на відстані 4,5 мільйона кілометрів 15 лютого. Розрахунки заздалегідь показували, що він не становить для нас загрози.

Відстань до астероїда у 12 разів перевищує середню відстань між Землею та Місяцем. Вчені не впевнені, наскільки він великий – оцінки варіюються від 580 до 1300 метрів.

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Що про нього відомо

Середній розмір астероїда, який оцінюється приблизно в 944 метри. Це приблизно вдвічі ширший за висоту Всесвітнього торгового центру Нью-Йорка.

NASA класифікує астероїд як об'єкт, що зближується з Землею (NEO), оскільки його орбіта проходить у межах визначених 30 мільйонів миль до Землі, що становить 48 мільйонів кілометрів.

(NEO), оскільки його орбіта проходить у межах визначених 30 мільйонів миль до Землі, що становить 48 мільйонів кілометрів. Також він входить до списку "потенційно небезпечних" (PHO), оскільки більший за 150 метрів.

Попри таку класифікацію, астероїд, схоже, не становить жодної загрози для нашої планети в найближчому майбутньому. Вчені можуть точно розрахувати траєкторію астероїда більш ніж на 100 років вперед, і астероїд не наблизиться ближче, ніж вчорашній проліт, до 2171 року, коли він пролетить 28 вересня на відстані 10 мільйонів кілометрів.

Астероїд (199145) 2005 YY128 був відкритий у 2005 році вченими за допомогою обсерваторії Кітт Пік в Арізоні. За ним стежили в Центрі малих планет Міжнародного астрономічного союзу, що у Смітсонівській астрофізичній обсерваторії в Кембриджі, штат Массачусетс, а також вчені зі всього світу.