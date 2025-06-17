У глибинах океану знайшли сотні гігантських вірусів, яких наука раніше не бачила

В океанічних водах учені виявили сотні нових гігантських вірусів, які можуть істотно впливати на морське життя і біохімічні процеси в екосистемах.

Деталі відкриття

Міжнародна група дослідників, до складу якої входили морський біолог Бенджамін Мінч і вірусолог Мохаммад Моніруззаман з Університету Маямі, виявила 230 нових гігантських вірусів у зразках води з різних регіонів Світового океану. Для цього команда використала сучасне програмне забезпечення, яке дозволяє аналізувати генетичний матеріал мікроорганізмів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Nature npj Viruses.

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Ці віруси особливо цікаві, бо можуть заражати протистів – одноклітинних істот на кшталт водоростей, амеб і джгутикових, які є ключовими компонентами морських харчових ланцюгів. Їхнє вивчення допомагає зрозуміти, як у майбутньому можна буде передбачати або контролювати цвітіння водоростей, яке вже зараз загрожує здоров’ю людей у прибережних регіонах.



Один з виявлених вірусів, Pandoravirus salinus / Фото IGS CNRS-AMU

У ході дослідження було ідентифіковано також 569 нових функціональних білків, дев’ять із яких пов’язані з фотосинтезом. Це вказує на те, що віруси можуть впливати на метаболізм своїх господарів і навіть використовувати фотосинтетичні процеси для отримання енергії.

За словами Мінча, частина вірусів містить гени, які раніше вважалися притаманними виключно клітинним організмам, зокрема ті, що відповідають за вуглецевий обмін та фотосинтез. Це означає, що гігантські віруси можуть істотно змінювати метаболізм інфікованих клітин і, відповідно, впливати на всю морську біогеохімію.

Виявлені віруси були віднесені до двох уже відомих порядків – Imitervirales та Algavirales. Вони відрізняються своїми стратегіями зараження: перші є генетично більш складними та потенційно здатними виживати в організмах різного типу.

Вчені кажуть, що ми лише почали розкривати вірусне розмаїття океанів. У кожній краплі морської води – незліченна кількість вірусів, які відіграють важливу роль у житті екосистем. Нові методи, як-от ті, що були використані у цьому дослідженні, допомагають краще картографувати цей невидимий світ, який може мати значення навіть для моніторингу забруднень і поширення патогенів.