Багато видів птахів використовують у своїх гніздах штучні матеріали, але деякі з них, як виявилось, перетворюють свої домівки на справжні історичні архіви. Нещодавнє дослідження покинутих гнізд хижих птахів в Іспанії призвело до відкриття в зовсім іншій галузі науки – археології.

Що приховували гнізда протягом століть?

Деякі великі види птахів, як-от грифи, орли та соколи, можуть використовувати те саме гніздо протягом століть, передаючи його з покоління в покоління. Особливо це стосується бороданя (Gypaetus barbatus) – зникаючого виду хижаків, що мешкає в гірських регіонах Європи, зокрема в Піренеях. Ці птахи будують свої гнізда у скельних печерах та ущелинах, де сухий клімат створює ідеальні умови для тривалого збереження різних матеріалів, пише 24 Канал з посиланням на Phys.org.

Понад десять років тому група іспанських дослідників отримала унікальну можливість детально вивчити 12 таких гнізд у регіонах південної Іспанії, де бородані вимерли приблизно 70-130 років тому. У період з 2008 по 2014 рік вчені проводили розкопки, застосовуючи археологічні методи й аналізуючи вміст гнізд шар за шаром.

Результати перевершили всі очікування. Серед решток яєчної шкаралупи, кісток здобичі та гніздового матеріалу дослідники виявили 226 предметів, створених або змінених людиною. Ці знахідки стали своєрідним вікном у минулі екосистеми та культуру регіону. Серед артефактів були праща з трави еспарто, взуття, арбалетний болт, прикрашений шматок овечої шкіри та дерев'яний спис.

Найбільшим подивом став вік деяких предметів. Радіовуглецевий аналіз показав, що кілька знахідок мають вік понад 600 років. Наприклад:

Одному черевику виявилося близько 675 років.

Вік прикрашеної шкіри сягнув 650 років.

Водночас інші предмети, як-от уламок кошика, були значно молодшими – їм було близько 150 років.



Деякі з предметів, знайдених у гніздах / Фото Серхіо Коуто / Лусія Агудо Перес

Дослідники зазначають, що завдяки міцності конструкцій гнізд бороданів та їхньому розташуванню в захищених місцях із низькою вологістю, вони перетворилися на природні музеї, що зберегли історичні матеріали у відмінному стані.

Окрім людських артефактів, було знайдено 2117 кісток, 86 копит, 72 фрагменти шкіри, 11 зразків волосся та 43 яєчні шкаралупи.



Кістки, зуби, шкаралупа та інше, що знайшли в гніздах / Фото Серхіо Коуто

Ці знахідки надають цінну інформацію про зміни в харчовому ланцюзі птахів, минуле середовище, а також про дикі та домашні види тварин, що існували в регіоні. Вчені називають ці гнізда потужним інструментом для дослідження екології, біорізноманіття та змін навколишнього середовища, з якими стикалися бородані. Отримані дані можуть стати в пригоді для відновлення середовища існування та реінтродукції цього зникаючого виду.