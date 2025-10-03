Многие виды птиц используют в своих гнездах искусственные материалы, но некоторые из них, как оказалось, превращают свои дома в настоящие исторические архивы. Недавнее исследование заброшенных гнезд хищных птиц в Испании привело к открытию в совершенно другой области науки – археологии.

Что скрывали гнезда на протяжении веков?

Некоторые крупные виды птиц, например грифы, орлы и соколы, могут использовать одно и то же гнездо в течение веков, передавая его из поколения в поколение. Особенно это касается бородача (Gypaetus barbatus) – исчезающего вида хищников, обитающего в горных регионах Европы, в частности в Пиренеях. Эти птицы строят свои гнезда в скальных пещерах и ущельях, где сухой климат создает идеальные условия для длительного сохранения различных материалов, пишет 24 Канал со ссылкой на Phys.org.

Более десяти лет назад группа испанских исследователей получила уникальную возможность детально изучить 12 таких гнезд в регионах южной Испании, где бородачи вымерли примерно 70-130 лет назад. В период с 2008 по 2014 год ученые проводили раскопки, применяя археологические методы и анализируя содержимое гнезд слой за слоем.

Результаты превзошли все ожидания. Среди остатков яичной скорлупы, костей добычи и гнездового материала исследователи обнаружили 226 предметов, созданных или измененных человеком. Эти находки стали своеобразным окном в прошлые экосистемы и культуру региона. Среди артефактов были праща из травы эспарто, обувь, арбалетный болт, украшенный кусок овечьей кожи и деревянное копье.

Самым большим удивлением стал возраст некоторых предметов. Радиоуглеродный анализ показал, что несколько находок имеют возраст более 600 лет. Например:

Одному ботинку оказалось около 675 лет.

Возраст украшенной кожи достиг 650 лет.

В то же время другие предметы, например обломок корзины, были значительно моложе – им было около 150 лет.



Некоторые из предметов, найденных в гнездах / Фото Серхио Коуто / Лусия Агудо Перес

Исследователи отмечают, что благодаря прочности конструкций гнезд бородачей и их расположению в защищенных местах с низкой влажностью, они превратились в природные музеи, сохранившие исторические материалы в отличном состоянии.

Кроме человеческих артефактов, было найдено 2117 костей, 86 копыт, 72 фрагменты кожи, 11 образцов волос и 43 яичные скорлупы.



Кости, зубы, скорлупа и другое, что нашли в гнездах / Фото Серхио Коуто

Эти находки предоставляют ценную информацию об изменениях в пищевой цепи птиц, прошлой среде, а также о диких и домашних видах животных, существовавших в регионе. Ученые называют эти гнезда мощным инструментом для исследования экологии, биоразнообразия и изменений окружающей среды, с которыми сталкивались бородачи. Полученные данные могут пригодиться для восстановления среды обитания и реинтродукции этого исчезающего вида.