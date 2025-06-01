Сімейство штучних інтелектів Google Gemini 25 повністю готове й виходить з тестування
- Google випустив з тестування нові моделі штучного інтелекту Gemini 2.5 Pro, 2.5 Flash та представив бюджетну модель 2.5 Flash-Lite.
- Моделі доступні через Google AI Studio та Vertex AI, з різними рівнями доступу для безкоштовних, Pro та AI Ultra користувачів.
- Flash-Lite оптимізований для швидкої обробки великих обсягів даних, але показує низькі результати у складних задачах, які покращуються в режимі Thinking.
Google оголосив про вихід з тестового режиму своїх нових потужних моделей Gemini 2.5 Pro та 2.5 Flash, а також представляє повністю нову модель з меншою продуктивністю, але також і нижчою вартістю, Gemini 2.5 Flash-Lite. Ці оновлення роблять ШІ від Google більш конкурентоспроможним і доступним для розробників та користувачів.
Нові моделі Gemini 2.5: потужність і доступність
Попри те, що перші моделі Gemini 2.5 вийшли ще раніше й були доступні в чат-боті, весь цей час вони надавались у тестовому режимі з відповідною поміткою та з певними обмеженнями. Тепер же вони доступні для широкого використання після доопрацювань і виправлень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Ars Technica.
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- Версія 2.5 Pro, після доопрацювань, базується на оновленні від 5 червня, яке вирішило проблеми, виявлені під час конференції Google I/O.
- Водночас Gemini 2.5 Flash, що залишив попередній перегляд ще на I/O, тепер доступний у стабільній збірці від 17 квітня.
Для тих, хто шукає бюджетні рішення, Google представив попередню версію Gemini 2.5 Flash-Lite. Ця модель значно дешевша за інші: вартість текстових, графічних і відеовхідних даних становить третину від ціни 2.5 Flash, а вихідні токени коштують менше шостої частини. Flash-Lite призначений для обробки великих обсягів даних, наприклад, для перекладу чи класифікації, де важлива швидкість. Однак його базові показники у складних задачах, таких як розв’язання логічних питань, залишаються низькими — лише 5,1% на тесті Humanity's Last Exam.
У Flash-Lite також є режим Thinking. При його активації модель витрачає більше часу на обробку запитів, але показники значно зростають. Наприклад, у математичному тесті AIME 2025 результат підвищується з 49,8% до 63,1%, а здатність знаходити інформацію у великих документах майже подвоюється.
- Для розробників усі моделі доступні через Google AI Studio та платформу Vertex AI.
- Стабільні версії 2.5 Pro та 2.5 Flash інтегровані також у основний додаток Gemini для користувачів.
- Безкоштовні користувачі мають обмежений доступ до 2.5 Pro, тоді як підписники Pro отримують ліміт у 100 запитів на день, а користувачі AI Ultra — найвищий рівень доступу.
- Крім того, кастомізовані версії Flash і Flash-Lite вже використовуються в пошуковій системі Google для AI Overviews та AI Mode, де модель підбирається залежно від складності запиту.