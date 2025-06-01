Сімейство штучних інтелектів Google Gemini 25 повністю готове й виходить з тестування

Google оголосив про вихід з тестового режиму своїх нових потужних моделей Gemini 2.5 Pro та 2.5 Flash, а також представляє повністю нову модель з меншою продуктивністю, але також і нижчою вартістю, Gemini 2.5 Flash-Lite. Ці оновлення роблять ШІ від Google більш конкурентоспроможним і доступним для розробників та користувачів.

Нові моделі Gemini 2.5: потужність і доступність

Попри те, що перші моделі Gemini 2.5 вийшли ще раніше й були доступні в чат-боті, весь цей час вони надавались у тестовому режимі з відповідною поміткою та з певними обмеженнями. Тепер же вони доступні для широкого використання після доопрацювань і виправлень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Ars Technica.

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Версія 2.5 Pro, після доопрацювань, базується на оновленні від 5 червня, яке вирішило проблеми, виявлені під час конференції Google I/O.

Водночас Gemini 2.5 Flash, що залишив попередній перегляд ще на I/O, тепер доступний у стабільній збірці від 17 квітня.

Для тих, хто шукає бюджетні рішення, Google представив попередню версію Gemini 2.5 Flash-Lite. Ця модель значно дешевша за інші: вартість текстових, графічних і відеовхідних даних становить третину від ціни 2.5 Flash, а вихідні токени коштують менше шостої частини. Flash-Lite призначений для обробки великих обсягів даних, наприклад, для перекладу чи класифікації, де важлива швидкість. Однак його базові показники у складних задачах, таких як розв’язання логічних питань, залишаються низькими — лише 5,1% на тесті Humanity's Last Exam.

У Flash-Lite також є режим Thinking. При його активації модель витрачає більше часу на обробку запитів, але показники значно зростають. Наприклад, у математичному тесті AIME 2025 результат підвищується з 49,8% до 63,1%, а здатність знаходити інформацію у великих документах майже подвоюється.