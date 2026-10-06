Google готує Gemini до дзвінків вашим близьким замість вас

Google розширює можливості Gemini для телефонних дзвінків. Функція, яка спочатку була призначена для спілкування з бізнесами, може отримати значно більш особисте застосування.

Google, схоже, готує нове розширення функції Call for Me у Gemini, яке дозволить штучному інтелекту здійснювати дзвінки не лише до компаній, а й до особистих контактів користувача. Про це пише AndroidPolice.

Чи зможе Gemini телефонувати вашим друзям і родичам?

На потенційну появу такої можливості звернули увагу після аналізу свіжого оновлення застосунку Phone. Android Authority дослідила приховані елементи тестової версії та виявила інтерфейс, який демонструє сценарії дзвінків до людей зі списку контактів.

Серед прикладів фігурують контакти з іменами "John" та "Mom". Gemini може отримати можливість самостійно зателефонувати такій людині, поставити просте запитання або передати заздалегідь визначене повідомлення. Водночас функція поки що не працює навіть у змінених тестових збірках. Тому йдеться саме про ознаки розробки, а не про готову можливість, доступну власникам смартфонів.

Як працює Call for Me зараз?

Функція Call for Me з'явилася разом із Pixel 11 минулого місяця. Її початкова концепція була значно простішою – Gemini мав здійснювати телефонні дзвінки до компаній замість користувача.

Наприклад, штучний інтелект може зателефонувати до бізнесу, щоб домовитися про зустріч або змінити вже наявний запис. Таким чином, людині не потрібно самостійно чекати на лінії та спілкуватися з оператором.

Подібний підхід Google вже використовує в інших функціях телефонного застосунку. Автоматизація дзвінків може бути корисною у ситуаціях, коли потрібно отримати просту інформацію або виконати стандартну адміністративну дію.

Однак реакція на Call for Me виявилася неоднозначною. Частина користувачів оцінила можливість заощадити час, тоді як інші звернули увагу на потенційні соціальні наслідки технології. Якщо Gemini почне телефонувати не лише до компаній, а й до друзів та родичів, автоматизація перейде зовсім в іншу площину.

Що саме Gemini зможе робити під час особистих дзвінків?

Зі знайдених у тестовій версії елементів інтерфейсу випливає, що Google не планує повністю передавати Gemini звичайну телефонну розмову.

Принаймні на першому етапі можливості можуть бути обмежені. Штучний інтелект зможе зателефонувати конкретному контакту, поставити просте запитання або передати повідомлення від користувача.

Тобто Gemini фактично виступатиме посередником між двома людьми. Користувач задає завдання, а система самостійно здійснює дзвінок і комунікує з адресатом.

У Phone також помітили налаштування, яке потенційно дозволятиме заборонити штучному інтелекту телефонувати конкретній людині або приймати такі автоматизовані дзвінки. Це означає, що Google, ймовірно, розглядає окремі механізми контролю над новою функцією. Втім, поки невідомо, як саме працюватиме це обмеження та чи буде воно доступним для всіх користувачів.

Чому така функція викликає суперечки?

Автоматичні дзвінки до компаній можуть бути зручними, особливо коли йдеться про прості питання, бронювання чи перенесення зустрічей. Але застосування тієї самої технології для особистого спілкування викликає значно більше питань.

Для людини, яка отримує такий дзвінок, може бути принципово важливо розмовляти безпосередньо з другом або родичем. Якщо замість цього на іншому кінці лінії опиниться Gemini, сама мета телефонної розмови може втратити сенс.

Автор Android Police також звертає увагу на ризик подальшої соціальної ізоляції. На його думку, технологія може економити час користувача, але водночас ще більше зменшувати кількість безпосередніх контактів між людьми.

Проблема стосується не лише родичів. Навіть під час автоматизованих дзвінків до бізнесів виникають питання про те, наскільки справедливо змушувати працівників постійно спілкуватися з ШІ замість людини.

Автор зазначає, що сам активно використовує Call Screen для фільтрації спаму та небажаних дзвінків. Однак він вважає, що перенесення подібної автоматизації на звичайне людське спілкування є принципово іншим кроком.

У випадку з друзями та родичами економія кількох хвилин може мати значно меншу цінність, ніж сам факт особистої розмови.

Коли Gemini зможе телефонувати людям?

Поки що Google не оголошувала про запуск функції особистих дзвінків у Gemini. Вона не працює навіть у тестових збірках, які вдалося дослідити фахівцям Android Authority.

Тому невідомо, чи стане ця можливість частиною майбутньої версії Phone і коли саме вона може з'явитися для користувачів.

Водночас наявність відповідних елементів у коді та інтерфейсі застосунку свідчить, що Google щонайменше експериментує з ідеєю автоматизованих особистих дзвінків. Якщо компанія справді запустить її, Gemini поступово перетворюватиметься з голосового помічника на посередника, який зможе виконувати дедалі більше повсякденних соціальних та адміністративних завдань замість людини.

Поки що залишається відкритим головне питання – чи захочуть люди настільки сильно делегувати штучному інтелекту власне спілкування з близькими.