Google представила нові розумні окуляри Intelligent Eyewear із Gemini, які мають зменшити ризики для приватності. Пристрої не зберігатимуть зображення в історії ШІ, розмиватимуть обличчя людей і матимуть індикатор запису.

Google Intelligent Eyewear отримають кілька механізмів захисту персональних даних. Зокрема, візуальна інформація, яку окуляри передають Gemini для аналізу, не зберігатиметься в історії взаємодій із ШІ після виконання запиту. Про це пише BGR.

Як Google захищатиме приватність користувачів та перехожих?

Наприклад, якщо користувач попросить Gemini визначити вид птаха, якого побачив на вулиці, система не залишатиме відповідне зображення в історії. Google також заявляє, що не використовуватиме візуальні дані з окулярів для навчання своїх моделей штучного інтелекту.

Ще одне обмеження стосується реклами. Інформація про оточення користувача не повинна використовуватися для формування персоналізованих рекламних пропозицій. Дані, які зберігаються або передаються між окулярами, іншими пристроями та хмарними сервісами Google, шифруватимуться.

Компанія передбачила захист і для людей, які перебувають поруч із власником окулярів. Пристрої матимуть світлодіодний індикатор, який повідомлятиме про запис відео. Якщо хтось спробує закрити цей індикатор, камера автоматично вимкнеться. Крім того, під час використання Gemini окуляри розмиватимуть обличчя людей, які потрапляють у поле зору камери. Це має зменшити ризик небажаного розпізнавання та поширення зображень сторонніх осіб.

Які можливості отримають розумні окуляри Google?

Intelligent Eyewear – це спільний проєкт Google, Samsung, Warby Parker і Gentle Monster. Компанії працюють над пристроями, які поєднуватимуть можливості Gemini з функціями звичайних окулярів.

Лінійка Warby Parker включатиме три моделі, кожна з яких матиме оптичну версію та варіант із сонцезахисними лінзами. Стартова ціна становитиме 395 доларів. Колекція Gentle Monster складатиметься із шести моделей вартістю від 449 доларів. Спочатку вони продаватимуться лише у США та Південній Кореї.

Окрім функцій захисту приватності, Gemini зможе аналізувати оточення та пропонувати контекстні рекомендації. Наприклад, якщо користувач побачить у магазині незнайомий овоч, штучний інтелект зможе запропонувати рецепти страв із ним.

Серед інших можливостей – голосова навігація за допомогою GPS та Guided Vision. Остання функція орієнтована на людей із порушеннями зору. Використовуючи камеру окулярів, Gemini зможе описувати навколишнє середовище, зачитувати текст перед користувачем і допомагати знаходити потрібні предмети.

Таким чином, Google намагається розв'язати одну з головних проблем ринку розумних окулярів – конфлікт між зручністю постійно доступної камери та правом людей навколо на приватність. Водночас реальна ефективність цих механізмів стане зрозумілою після появи пристроїв у продажу.