Google Messages готує повернення функції, про яку ви могли й не знати

У додатку Google Messages готуються повернути функцію, яка зникла після редизайну влітку. Йдеться про історію редагування RCS-повідомлень, відсутність якої помітили лише найуважніші користувачі. Нові сліди цієї опції вже знайшли в коді застосунку.

За останні місяці Google Messages отримав чимало оновлень, але не всі вони минули безболісно. У липні після переробки сторінки з деталями повідомлення з додатка зник розділ Edit History, який показував, як саме редагувалося RCS-повідомлення після надсилання. Про це пише Android Police.

Що саме хочуть повернути в Google Messages?

Більшість користувачів навіть не звернули на це уваги. Водночас у мережі з’явилися скарги від тих, хто активно користувався цією функцією і помітив її зникнення одразу після оновлення Google Messages.

Тепер ситуація може змінитися. Фахівці Android Authority виявили в коді версії Google Messages під номером 20260121 згадки про повернення Edit History. Дослідникам вдалося вручну активувати цей розділ на сторінці з інформацією про повідомлення, що свідчить про активну роботу над функцією.

Судячи з наявних даних, Google не планує радикально змінювати оновлену сторінку Details. На ній і надалі залишаться попередній перегляд повідомлення, статус доставки, а також інформація про відправника. Історія редагування має з’являтися безпосередньо під блоком, де зазначено тип повідомлення – RCS або звичайне SMS.

Очікується, що в Edit History відображатимуться початковий текст і відредагована версія повідомлення, розміщені один під одним. Водночас поки що незрозуміло, чи буде система показувати кілька етапів редагування, якщо повідомлення змінювали більше одного разу.

Порівняння поточної та майбутньої версій сторінки Details показує, що місця для повернення цієї функції більш ніж достатньо. Додаткові технічні поля, які видно в тестових скриншотах, на кшталт ідентифікатора повідомлення або протоколу шифрування, ймовірно, не з’являться у фінальному релізі.

Наразі переглянути сторінку Details можна, затиснувши повідомлення в чаті та обравши кнопку з інформацією в контекстному меню. Коли саме Edit History стане доступною для всіх користувачів, поки невідомо. Функцію довелося активувати вручну, і вона ще не вмикається автоматично навіть у згаданій версії застосунку.

Втім, виглядає так, що розділ уже майже готовий, тож його поява в одному з майбутніх бета-оновлень Google Messages – лише питання часу.