Google Messages готовит возвращение функции, о которой вы могли и не знать

В приложении Google Messages готовятся вернуть функцию, которая исчезла после редизайна летом. Речь идет об истории редактирования RCS-сообщений, отсутствие которой заметили только самые внимательные пользователи. Новые следы этой опции уже нашли в коде приложения.

За последние месяцы Google Messages получил немало обновлений, но не все они прошли безболезненно. В июле после переработки страницы с деталями сообщения из приложения исчез раздел Edit History, который показывал, как именно редактировалось RCS-сообщение после отправки. Об этом пишет Android Police.

Смотрите также Android для компьютеров: Google случайно "засветила" новую операционную систему

Что именно хотят вернуть в Google Messages?

Большинство пользователей даже не обратили на это внимания. В то же время в сети появились жалобы от тех, кто активно пользовался этой функцией и заметил ее исчезновение сразу после обновления Google Messages.

Теперь ситуация может измениться. Специалисты Android Authority обнаружили в коде версии Google Messages под номером 20260121 упоминания о возвращении Edit History. Исследователям удалось вручную активировать этот раздел на странице с информацией о сообщениях, что свидетельствует об активной работе над функцией.

Судя по имеющимся данным, Google не планирует радикально менять обновленную страницу Details. На ней и в дальнейшем останутся предварительный просмотр сообщения, статус доставки, а также информация об отправителе. История редактирования должна появляться непосредственно под блоком, где указан тип сообщения – RCS или обычное SMS.

Ожидается, что в Edit History будут отображаться начальный текст и отредактированная версия сообщения, размещенные друг под другом. В то же время пока непонятно, будет ли система показывать несколько этапов редактирования, если сообщение меняли более одного раза.

Сравнение текущей и будущей версий страницы Details показывает, что места для возвращения этой функции более чем достаточно. Дополнительные технические поля, которые видны в тестовых скриншотах, вроде идентификатора сообщения или протокола шифрования, вероятно, не появятся в финальном релизе.

Сейчас просмотреть страницу Details можно, зажав сообщение в чате и выбрав кнопку с информацией в контекстном меню. Когда именно Edit History станет доступной для всех пользователей, пока неизвестно. Функцию пришлось активировать вручную, и она еще не включается автоматически даже в упомянутой версии приложения.

Впрочем, выглядит так, что раздел уже почти готов, поэтому его появление в одном из будущих бета-обновлений Google Messages – лишь вопрос времени.