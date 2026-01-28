Благодаря ошибке в отчете о багах, которую заметило издание 9to5google, разработчики смогли увидеть интерфейс новой системы, которая базируется на Android 16, и оценить ключевые изменения в дизайне рабочего стола.

Какой будет новая система Aluminium OS от Google?

Утечка произошла из-за публикации отчета об ошибке в работе вкладок инкогнито браузера Chrome во внутреннем трекере Google. К отчету были добавлены записи экрана, сделанные на устройстве под управлением Aluminium OS (сокращенно ALOS).

Хотя компания быстро ограничила доступ к этим файлам, журналисты успели сохранить материалы, которые подтверждают: Google серьезно настроена превратить Android в полноценную систему для ПК.

Согласно техническим данным, тестирование проводилось на ноутбуке HP Elite Dragonfly 13.5 Chromebook. В видео зафиксировано, что Aluminium OS идентифицирует себя как Android 16 с соответствующим номером сборки, что совпадает с кодовым названием ALOS.

Ранее руководитель отдела Android Самир Самат отмечал, что подробностей об этом проекте стоит ожидать уже в этом году, напомнили в The Verge.

Google случайно слила новую операционку для ПК на базе Android – смотрите видео:

Что заметили в Aluminium OS?

Из утечки не много информации стало известно, однако удалось заметить некоторые визуальные особенности и функционал.

Интерфейс системы выглядит как смесь двух миров. Панель задач напоминает ChromeOS, однако кнопку "Пуск" перенесено в центр, как это обычно реализовано в мобильной версии Android.

выглядит как смесь двух миров. Панель задач напоминает ChromeOS, однако кнопку "Пуск" перенесено в центр, как это обычно реализовано в мобильной версии Android. Строка состояния , которая является более характерной для смартфонов, в отличие от ChromeOS здесь присутствует в верхней части экрана. В ней также можно заметить знакомые иконки уровня заряда батареи и сигнала Wi-Fi.

, которая является более характерной для смартфонов, в отличие от ChromeOS здесь присутствует в верхней части экрана. В ней также можно заметить знакомые иконки уровня заряда батареи и сигнала Wi-Fi. Работа с программами осуществляется через приложение Play Store. Также заметна функция разделения экрана для многозадачности.

Эта утечка стала первым реальным доказательством того, как именно Google планирует объединить свои экосистемы, делая Android более удобным для больших экранов и мыши.