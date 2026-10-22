Google незаконно вирубала 250 тисяч дерев у Фінляндії заради дата-центру

Google вирубала близько 250 тисяч дерев на ділянці площею 330 гектарів у Фінляндії для будівництва дата-центру, не завершивши необхідні оцінки впливу на довкілля. Влада тимчасово зупинила підготовчі роботи на двох майданчиках компанії.

У фінському місті Мухос на півночі країни Google розчистила близько 330 гектарів лісу, де раніше росло орієнтовно 250 тисяч дерев. За даними The Guardian, під час підготовки території компанія зняла не лише дерева, а й верхній шар ґрунту. На місці лісу залишилися розриті ділянки землі, калюжі та купи коріння й гілок.

Google вирубала ліси до екологічної оцінки

На початку жовтня Фінське управління ліцензування та нагляду (LVV) розпорядилося тимчасово зупинити підготовчі роботи в Мухосі та Отамякі, приблизно за 100 кілометрів на південний схід. Причиною стало те, що компанія не завершила необхідні оцінки впливу на довкілля до початку вирубки.

За оцінкою екологині Марі Аннали з Фінської асоціації охорони природи, в Отамякі вирубали ще близько 150 тисяч дерев. Отже, загальна кількість знищених дерев на двох майданчиках могла сягнути 400 тисяч.

Представник Google у Фінляндії Антті Ярвінен перепросив за вирубку, заявивши, що компанія діяла відповідно до того розуміння законодавства, яке мала на той момент.

Екологічні наслідки та невдоволення місцевих жителів

Місцеві жителі та природоохоронці побоюються, що роботи можуть вплинути на якість води й місцеві екосистеми. За їхніми словами, коричнева вода з будівельного майданчика стікає до струмка, який живить річку Оулуйокі.

В Отамякі мешканці також повідомляють про зміни в поведінці диких тварин. За словами місцевої жительки Анні Ранти, після вирубки вовки почали заходити до села, оскільки втратили звичне середовище існування. Природоохоронці зазначають, що ліс був домівкою для рідкісних трипалих дятлів, які тепер залишили цю територію.

Жителі побоюються і шуму майбутнього дата-центру, а також можливого впливу проєкту на безпеку прикордонного регіону. Частина громади підтримує інвестиції через потенційні робочі місця та надходження від податків на землю, однак інші вважають, що місцева влада недостатньо захистила інтереси мешканців.

Понад 93 тисячі людей підписали петицію із закликом посилити регулювання будівництва дата-центрів і запровадити компенсації громадам за екологічну шкоду.

Фінляндія залучає інвестиції в інфраструктуру ШІ

Фінляндія стала одним із центрів нового етапу розбудови інфраструктури для штучного інтелекту. За даними The Guardian, у країні на різних етапах планування перебувають 145 нових дата-центрів. Компанії приваблює прохолодний клімат, доступність землі, відносна геополітична стабільність і можливість зменшувати витрати на охолодження обладнання.

Проєкти Google у Мухосі та Отамякі є частиною інфраструктурного плану вартістю 13 мільярдів євро. Уряд Фінляндії підтримує залучення інвестицій, розраховуючи на економічні переваги для країни та регіонів.

Водночас керівник факультету комп’ютерних наук Гельсінського університету Юссі Канґаш’ярві заявив, що дата-центри створюють відносно мало робочих місць, а значна частина економічних вигод дістається міжнародним компаніям.

У Google заявили, що після отримання листів від LVV 6 жовтня компанія зупинила підготовчі роботи на обох майданчиках і надала офіційну відповідь регулятору. Також компанія повідомила про намір висадити дерева на площі 130 гектарів у Мухосі. Природоохоронці вважають, що цього недостатньо, щоб компенсувати завдану шкоду.

Фінська влада заявила, що стежитиме за дотриманням законодавства в галузі дата-центрів і за потреби розгляне зміни до правил. Дискусія про екологічну ціну розвитку інфраструктури ШІ може стати однією з тем парламентських виборів у країні у квітні.